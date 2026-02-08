日本眾院大選決戰日 高市能否大勝定調執政走向

日本第51屆眾議院選舉今天投開票，焦點在於聯合執政的自由民主黨與日本維新會能否合計取得眾議院465席中的過半數233席。選前才成立的中道改革聯盟，以及國民民主黨等在野勢力能否擴大版圖，也備受關注，整體選情最快將於9日凌晨左右明朗化。

這次眾院選舉共有1284人登記參選，其中單一選區（289席）有1119人，比例代表（176席）有914人；有749人重複參選，若在單一選區落選，有機會「比例復活」。

讀賣新聞、日刊體育報導，選戰最後一天的7日，各黨黨魁分赴全國各地展開最後拜票，圍繞物價高漲對策、經濟政策、消費稅減稅，以及外交與安全保障等議題向選民作最後訴求。

日本首相、自民黨總裁高市早苗當天走訪東京都內4個激戰選區，最終演說選在世田谷區二子玉川公園。儘管天氣嚴寒夾雜小雨，現場仍湧入數千名支持者，不少民眾甚至無法進入園內，只能在外圍聆聽演說。

高市表示，上任僅3個多月即賭上政治前途解散國會，是因為要推動重大經濟與財政政策轉向，必須先接受納稅人的審判。她強調「負責任的積極財政」，多次重申「現在不做就來不及」，主張透過全面刺激成長，即使不提高稅率，稅收也能隨經濟擴張而增加。

由於重要委員會委員長職位被在野黨掌握，自民黨一度陷入少數執政壓力，高市因此採取閃電式奇襲，罕見在嚴冬提前大選。加上內閣支持率偏高，自民黨自選戰初期即被視為領先。

高市在選舉後半段轉為「守勢」，封存先前談及的消費稅減稅議題；她臨時缺席NHK政見討論節目，也引發部分批評。

儘管高市提到「日圓貶值讓外匯管理運作很順」等發言，一度被認為可能衝擊選情，但在高期待值支撐下，「高市旋風」並未退燒。自民黨內部私下評估，「現在問題不是能不能贏，而是能贏到什麼程度」，高市本人則保持審慎，在最後一夜持續催票。

她在東京都文京區演說時坦言，看到媒體報導自民黨可能大勝，反而感到焦慮，擔心支持者因此鬆懈導致「崩盤」，甚至失去過半席次，呼籲選民務必出門投票。

另一方面，在野陣營同步衝刺。中道改革聯盟共同代表野田於東京都杉並區批評政府經濟政策，指出消費支出中食品比重的恩格爾係數（Engel's Coefficient）創44年新高，主張將食品消費稅降為0%。

中道選情告急，野田指出，黨內幾乎人人陷入苦戰，「到了最後一天，能拿起麥克風替別人站台的，只剩我和齊藤（共同代表齊藤鐵夫）兩人。」他坦言，就連黨內高層也無法抽身為同僚助選，必須專注經營各自選區，顯示情勢相當嚴峻。

其他在野黨方面，維新會代表吉村洋文在京都市表示，高中學費無償化並非自民黨單獨完成，呼籲選民支持維新成為推動聯合政權的「引擎」。

國民民主黨代表玉木雄一郎在東京都中野區主張提高住民稅課稅門檻，增加民眾實質收入，成為現役世代後盾。

參政黨代表神谷宗幣於千葉市高喊「日本人優先」；日本共産黨委員長田村智子在東京板橋區批評政府濫發國債；令和新選組代表山本太郎則於福岡市呼籲選民壯大對抗自民的力量。日本保守黨、社民黨等小黨也完成最後街頭動員。

分析認為，若自民黨與維新順利跨越233席門檻，高市內閣可望延續執政格局，經濟上將持續主打積極財政與產業振興，外交與安保路線則預料維持對美日同盟與防衛強化的既定方向。

分析指出，高市能否「大勝」將直接影響她在黨內的主導力。若席次僅低空掠過過半門檻，黨內保守派與財政緊縮派勢力恐重新抬頭，對她的「積極財政」形成牽制；反之，若取得壓倒性優勢，高市將掌握推動結構性經濟改革與防衛政策的更大空間。