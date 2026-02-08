北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

北韓中央通信社今天報導，北韓將於2月底在首都平壤召開執政黨勞動黨第9次全國代表大會，但未說明具體日期。

北韓中央通信社（KCNA）表示，勞動黨政治局已於昨天舉行會議，討論議程及時間等第9次全國代表大會的籌備事宜。

路透社報導，北韓領導人金正恩在全國代表大會召開前已視察多處軍事和經濟設施，包括巡弋飛彈發射場與大型溫室農場，以宣傳其國家政策成就。

勞動黨全國代表大會是北韓最重要的政治活動之一，每5年舉行1次，旨在確立重大施政目標。

分析人士密切關注北韓是否會舉行閱兵，外界預期平壤屆時將展示各種武器，一些重要賓客可能會出席相關活動。