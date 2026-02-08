艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務
美國新公布的性犯罪富豪艾普斯坦相關檔案揭露，法國前文化部長賈克朗涉嫌與他有不當財務往來，賈克朗因此面臨日益增加的壓力，並於今天請辭巴黎的阿拉伯世界文化中心主席一職。
法新社報導，賈克朗（Jack Lang）致信法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表達請辭之意，巴霍則告訴記者，他打算啟動提名阿拉伯世界文化中心（ArabWorld Institute）臨時主席的程序。
不過，賈克朗仍堅稱自己並無任何不當行為。
賈克朗曾在不同政府中擔任文化部長和教育部長近20年，並自2013年起擔任阿拉伯世界文化中心主席，他是最新一批公布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件中，所牽涉到最具知名度的法國人士。
根據法新社看到的內容，已高齡86歲的賈克朗在信中寫道，他願在下次董事會會議上提出辭呈。
法國外交部一位匿名消息人士透露，外交部原定明天召見賈克朗，但這項會面已取消。
法國金融犯罪檢察官辦公室昨天表示，在艾普斯坦文件提到賈克朗及其女兒卡洛琳（Caroline Lang）後，已就「加重稅務詐欺所得之洗錢」罪嫌對兩人展開初步調查。
賈克朗今天稍早告訴法新社，檢方對他提出的指控「毫無根據」，且他歡迎當局對他進行調查。
他的名字在新公布的艾普斯坦文件中被提及670次以上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。