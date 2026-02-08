日本舉行大選「高市旋風」今對決強烈寒流 自民黨席次取決投票率

經濟日報／ 編譯高詣軒／綜合外電
日本7日最強寒流來襲，高市當日不畏風雪在東京街頭拜票。（路透）
日本7日最強寒流來襲，高市當日不畏風雪在東京街頭拜票。（路透）

日本今天舉行眾議員大選投開票，選戰至今各家民調均預估自民黨將在眾議院單獨過半，但投票日當天全日本有強烈寒流來襲，恐影響投票率，也將影響選舉結果，形成一場「高市旋風」與「強烈寒流」的對決。

各黨將角逐眾院465席。眾院1月下旬解散前，自民黨和執政夥伴日本維新會分別占198席和34席，共232席，再一席就過半。兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗已說，這次自維若未過半將立刻下台。選前民調顯示，自維有望突破300席，甚至逼近310席。

高市7日上午進入黨總部，下午在東京街頭拜票。她在演說重申，日本數十年來從未真正嘗試「負責任的積極財政」，希望獲得選民授權後加以推動。法新社報導，高市當天在幾千人參加的東京造勢上，承諾推動經濟成長並讓日本更繁榮安全，並談到移民審查已「更嚴格一點」，也須檢視在日外國人是否確實繳稅、付健保費。

日本大選三大看點

高市7日透過社群影片強調，部分民調顯示自民黨可能取得較多席次，反而使一些支持者鬆懈，甚至有人說不用投票、或為了平衡要改投其他黨，但這種心態極危險，因為單一選區制度「幾十票就能定勝負」。

自民黨對可能來襲的寒流與降雪高度警戒，擔憂影響投票率。挾高人氣的高市自去年10月就任黨魁及首相以來，在全日本颳起高市旋風，各界認為這將有助提高以都會和城市為主的投票率，但7、8日兩天一波強烈寒流來襲，氣象預報將下大雪，是否將影響投票率令人關注。尤其游離票與中間選民往往成為決定選舉勝負的關鍵。

日本維新會高層分析，選民雖很關心這次選舉，但投票日下雪還是會影響投票率。反觀選情遭看衰的「中道改革聯合」則有高層寄望此一「天時」，研判下雪對該黨有利，一旦投票率降低，該黨的組織票將發揮效果。

日本氣象單位已預警，關東甲信地區7至8日可能迎來本季最強寒流，山區恐降大雪，平原可能積雪。氣象廳7日表示，東京當天午後到8日可能降雪。總務省日前指出，8日大選約四成二投票所將較原定的晚間八時提前關閉。根據各地選舉管理委員會回報，全國開票作業預計最快9日中午才能全部完成。

投票率 日本維新會 寒流
×

