日本2在野黨可能與自民黨合作

日本今天舉行眾議員大選，在兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗超高支持率下，兩個政治立場和她及自民黨較接近的在野黨：國民民主黨與參政黨都避免在這次選戰與她完全對立，替選後可能的合作保留空間。

國民民主黨代表（黨魁）玉木雄一郎六日在大阪演說時指稱，該黨將扮演「領航員」角色，引領政策朝「正確方向」前進，對高市推動的經濟成長策略「該支持就支持」。

右派的國民民主黨，曾在廢除汽油稅臨時稅率和調高所得稅起徵門檻的「年收之壁」等議題與高市合作。自去年十月高市上台後，她就頻向玉木示好，希望國民民主黨能一起組成聯合內閣，以鞏固執政聯盟。據日本經濟新聞在此次超短期選戰尾聲所做民調，該黨可能獲廿七席，與選前差不多。

在日本政治光譜上歸類為極右翼的參政黨也採取類似策略。其代表神谷宗幣五日在名古屋演說時對高市的經濟等政策有不同意見，但也稱讚高市是「不錯的人」。

自去年參議員選舉起就高喊「日本人優先」的神谷，也肯定高市在「外國人政策」上的立場。

日經報導稱，若選後高市繼續執政，國、參兩黨可能成為其合作對象。即使一如選前各家民調，自民黨乃至執政聯盟有望大勝，但因日本國會為兩院制，自民黨與日本維新會組成的執政聯盟在參議院並未過半，就算今後四年掌握眾院，在國會人事同意權和穩定議事運作上仍需在野黨配合，而國民民主黨擁有廿五席參議員，參政黨則有十五席，仍是不可忽視的力量。