美促烏俄6月前停戰

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
俄羅斯七日又再大規模空襲烏克蘭，造成全烏各地輪流停電。圖為首都基輔市當晚遭俄國無人機及飛彈襲擊後，建築物在低溫的雪夜中起大火燃燒。路透
烏克蘭總統澤倫斯基七日說，美方除了希望烏俄衝突在六月前結束，還首度提出本周主辦烏俄會談。美國總統川普六日在空軍一號上聲稱，美方當天和俄烏舉行「非常非常好的會談，可能會有事發生」。但他未多做詳述。

美國最近雖居間俄烏在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行會談，但仍未能就烏東頓巴斯領土的問題達成折衷方案。

澤倫斯基提到，美國首次提議烏俄談判團隊在一周後於美國會談，地點可能在邁阿密；美方表達希望在六月前、今年夏季前完成一切工作，「他們可能按這個時間表對烏俄施壓」。

澤倫斯基還說，比起俄羅斯，烏克蘭被要求做出更多讓步，但他不能容忍華府與莫斯科背著基輔達成協議，尤其攸關烏克蘭主權的問題。他並透露，對自二○二二年起就遭俄方占領的烏東札波羅熱核電廠控制權問題，烏俄也還未能達成「共識」。

另，澤倫斯基在社媒指，俄軍七日動用四百多架無人機與約四十枚飛彈對烏克蘭發動新一波空襲，正進行搜救和復原；俄方這波空襲的主要目標為烏克蘭電網、發電設施及配電系統。他譴責俄方原本能選擇「真正的外交手段」，卻又一次襲擊烏克蘭。

烏克蘭核電站已降低發電量，全烏各地實施緊急輪流停電。烏克蘭空軍七日也在社媒指稱，自六日晚間至七日凌晨，俄方對烏克蘭發動的空襲中包含兩枚「鋯石」高超音速（極音速）飛彈。當地開始降溫，根據天氣預報，接下來幾天恐降至攝氏零下十四度。

航班追蹤服務網站FlightRadar24七日表示，波蘭東南部空域近幾小時因「非計畫的軍事活動」而再度關閉。FlightRadar24在社媒寫道，由於北約（ＮＡＴＯ）飛機在這塊區域行動，造成波蘭盧布林機場無法進入。然而，波蘭當局同日指出，鑒於俄國襲擊烏克蘭境內目標，導致波蘭毗鄰烏克蘭的兩座城市機場關閉，以策安全。

俄烏戰爭 美國 川普 澤倫斯基
