核武議題 美伊會談「非常好」 本周續談

美國總統川普六日搭空軍一號回佛州海湖莊園度周末。對美伊六日在阿曼首都馬斯開特的會談，他在機上說，該會談「非常好」。

川普還說，「伊朗看來非常想達成協議，但我們還得看看會是怎樣的協議；我們雙方將在下周（見報為本周）初再度會談」，即十一日前。但他隨即強調，若伊朗不就核計畫達成協議，那後果將非常嚴重，「他們很清楚」。

川普並提到，美國不急著對伊朗採取軍事行動，除了仍需待美軍所有軍事資產就定位，也因為他更偏好藉由外交手段解決。

川普聲稱，伊朗如今為了達成協議，願做出的讓步遠比一年前更多，「要是他們當初就拿出這樣的態度，就立刻會被接受。我們拭目以待接下來的發展」。但他明言，伊朗必須先承諾不尋求擁有核武。

美國Axios新聞網報導，當天由東道主阿曼居間的美伊會談歷時共約八小時。美伊代表先各自與阿曼外長布沙迪會面，接著美方與談的中東特使威科夫及川普女婿庫許納，才與伊方與談的外長阿拉奇直接會談。

會後阿拉奇表明，任何對話都需避免威脅和施壓」，且伊方只會討論核議題，「不會與美方討論任何其他議題」。即伊朗彈道飛彈議題未列入談判。

阿拉奇在卡達半島電視台的最新訪談中則重申，六日是間接會談，並提醒若美國襲擊伊朗，那伊朗將鎖定區域內的美軍基地報復，因為「我們不可能攻擊美國本土」。

阿拉奇也說，伊美雙方雖都同意應盡快舉行第二輪會談，「但尚未設定具體時間」。

一位區域內國家的外交官對路透指稱，伊朗對討論濃縮鈾的「水準與純度」或替代方案持開放態度，包含潛在的區域性機制；伊方認為，美方談判代表似乎理解伊朗在濃縮鈾議題上的立場，但作為交換，伊方也提出多項要求，包括美國有效且立即地解除對伊朗的制裁，尤其是金融業與伊朗石油出口。