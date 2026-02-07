企圖暗殺…俄羅斯高階將領莫斯科遭槍擊 傳2嫌疑人將接受訊問

俄羅斯媒體今天引述接近調查人員的消息來源報導，涉嫌企圖暗殺俄羅斯軍方高階情報將領亞歷西耶夫（VladimirAlekseyev）的2名嫌疑人將接受訊問。

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）今天報導，2名嫌疑人接受訊問後，將正式被起訴。

64歲的俄羅斯軍事情報局（GRU）副局長亞歷西耶夫昨天在莫斯科的公寓大樓內遭到槍擊，隨後被緊急送往醫院。

工商日報報導，亞歷西耶夫今天接受手術後恢復意識，但仍需醫療照護。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指控烏克蘭是這起暗殺未遂事件的幕後主使者。他說，烏克蘭是為了破壞和平談判，但沒有提出任何證據。

烏克蘭方面則表示，這起槍擊事件與其無關。

亞歷西耶夫因涉及俄羅斯對2016年美國總統大選的網路干預而遭美國制裁。歐洲聯盟（EU）則因他涉及2018年俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及其女兒在英國索爾茲伯里市（Salisbury）遭毒害案，對他實施制裁。