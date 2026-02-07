快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

法國對大陸貨物貿易逆差擴大 依賴加深成警訊

中央社／ 巴黎7日專電

最新數據顯示，法國對中國的貨物貿易逆差2025年達502億歐元，顯示貿易持續失衡。費加洛報指出，龐大逆差意味著法國在幾乎所有製造業領域愈來愈依賴中國，構成主權問題。

費加洛報（Le Figaro）報導，2025年，法國貨物貿易逆差的72%可歸因於與中國的貿易不平衡。法國與中國的貿易逆差從2024年的465億歐元增至2025年的502億歐元，且還未計入湧進法國的數以百萬計包裹，因此實際情況可能更糟。

法國新聞台（franceinfo）提到，法國2025年整體貨物貿易逆差為692億歐元，比2024年約減少100億歐元。

費加洛報引述法國海關數據報導，來自中國的藥品價值翻了一倍以上，從2024年的10億歐元增為2025年的23億歐元；服裝和家用電器類別也有增長。但資訊、電子和光學產品略降1%。

此外，美國提高關稅導致中國產品轉向其他市場，2024年到2025年，中國向美國出口額下滑20%，主要轉向亞洲，但歐洲國家也受到影響，例如中國對義大利出口增加11%、對德國增加10%、對法國增加7%。

中國產品外溢不僅限於此。法國海關表示，在同一時期，法國從越南、印尼、柬埔寨的進口額「顯著增加」，主要進口商品為紡織品、服裝、皮革、鞋類，以及資訊、電子和光學產品，評估「部分東南亞國家可能被當作中國產品向法國及歐盟出口的轉運地」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年12月初訪中後表示，這種貿易失衡現象不能繼續下去，否則可能加速歐洲產業消失。他接受迴聲報（Les Echos）訪問時說：「我告訴他們，如果他們不做出回應，我們歐洲將不得不在未來數月採取有力措施…像美國一樣，例如對中國產品課徵關稅。」

馬克宏還警告，中國正衝擊歐洲創新及工業模式核心，此一模式向來以工具機和汽車為基礎。他認為歐洲應接納中國投資，因為「我們總不能一直進口」，另也必須重新採取有助提升競爭力的政策。

法國 馬克宏
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬克宏戴墨鏡連川普也注意 義企笑接訂單：他自費購買

「一副售價2.4萬」馬克宏爆紅墨鏡來自這品牌 自費購買拒贈送

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

相關新聞

戰火燒近4年…美方盼6月前停戰 澤倫斯基：美提下周主辦俄烏會談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美方除了希望俄烏戰爭今年6月前結束，還首度提出下周...

日眾議院選舉明投票 高市早苗催票防支持鬆動：幾十票就能定勝負

日本眾議院選舉明天投開票，民調顯示執政陣營情勢大好，不僅自民黨有機會單獨過半，與維新會合計更上看300席。不過自民黨不因...

台灣潛水員在日本身亡 打撈別人遺骨自己卻送命

日本媒體報導，一名來自台灣的57歲男性潛水員，今天在日本山口縣宇部地區參與潛水調查期間失去意識，後來被確認死亡。而這項潛...

日本眾議院大選明投開票 關鍵席次變化解析

日本眾議院選舉明天投開票，根據各家民調分析，自民黨與日本維新會組成的執政陣營，相當有望在465席總席次中取得過半數的23...

瑪麗亞凱莉冬奧開幕式爆假唱遭轟 嘴唇張閉比現場還慢

本屆冬季奧運開幕當天，流行天后泰勒絲(Taylor Swift)突然現身電視轉播台，向參賽選手送上祝福，贏得觀眾一致讚揚...

日本國會有兩院 眾議院與參議院差異一次看

日本國會由眾議院與參議院組成，立意是讓不同制度與運作方式的議院能各自討論議題與法案，以反映多元意見，其中眾議院的權限又比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。