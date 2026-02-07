法國對大陸貨物貿易逆差擴大 依賴加深成警訊

最新數據顯示，法國對中國的貨物貿易逆差2025年達502億歐元，顯示貿易持續失衡。費加洛報指出，龐大逆差意味著法國在幾乎所有製造業領域愈來愈依賴中國，構成主權問題。

費加洛報（Le Figaro）報導，2025年，法國貨物貿易逆差的72%可歸因於與中國的貿易不平衡。法國與中國的貿易逆差從2024年的465億歐元增至2025年的502億歐元，且還未計入湧進法國的數以百萬計包裹，因此實際情況可能更糟。

法國新聞台（franceinfo）提到，法國2025年整體貨物貿易逆差為692億歐元，比2024年約減少100億歐元。

費加洛報引述法國海關數據報導，來自中國的藥品價值翻了一倍以上，從2024年的10億歐元增為2025年的23億歐元；服裝和家用電器類別也有增長。但資訊、電子和光學產品略降1%。

此外，美國提高關稅導致中國產品轉向其他市場，2024年到2025年，中國向美國出口額下滑20%，主要轉向亞洲，但歐洲國家也受到影響，例如中國對義大利出口增加11%、對德國增加10%、對法國增加7%。

中國產品外溢不僅限於此。法國海關表示，在同一時期，法國從越南、印尼、柬埔寨的進口額「顯著增加」，主要進口商品為紡織品、服裝、皮革、鞋類，以及資訊、電子和光學產品，評估「部分東南亞國家可能被當作中國產品向法國及歐盟出口的轉運地」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年12月初訪中後表示，這種貿易失衡現象不能繼續下去，否則可能加速歐洲產業消失。他接受迴聲報（Les Echos）訪問時說：「我告訴他們，如果他們不做出回應，我們歐洲將不得不在未來數月採取有力措施…像美國一樣，例如對中國產品課徵關稅。」

馬克宏還警告，中國正衝擊歐洲創新及工業模式核心，此一模式向來以工具機和汽車為基礎。他認為歐洲應接納中國投資，因為「我們總不能一直進口」，另也必須重新採取有助提升競爭力的政策。