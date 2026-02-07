快訊

銀樓老闆打掃清出「1700克金粉」價值逾900萬元 同行揪一點喊誇張

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

澤倫斯基：俄400架無人機、40枚飛彈攻擊烏能源設施

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯今天派出超過400架無人機與約40枚飛彈襲擊烏克蘭能源設施，包括電網、發電設施以及配電站成為攻擊目標。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X發文說：「俄羅斯每天都可以選擇真正的外交途徑，但他選擇的是新一波攻擊行動。至關重要的是，所有支持烏美俄三方談判的人都必須對此作出回應。必須剝奪莫斯科方面利用寒冷天氣作為對付烏克蘭籌碼的能力。」

莫斯科當局對於這次攻擊，尚未立即發表評論。

烏克蘭能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）指出，攻擊波及烏克蘭西部地區2座火力發電廠及烏克蘭電力分配系統核心設施，包括變電站與關鍵電力傳輸線。

什米哈爾在通訊軟體Telegram表示，「俄羅斯再次對烏克蘭能源設施發動大規模襲擊的罪行…只要安全狀況允許，電力工程人員將立即展開修復工作。」

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基 俄烏戰爭
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

戰火燒近4年…美方盼6月前停戰 澤倫斯基：美提下周主辦俄烏會談

寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普「打臉」：普亭已履約停火

川普稱俄同意暫停對烏開火 澤倫斯基：盼美確保承諾

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件百分之百準備就緒

相關新聞

戰火燒近4年…美方盼6月前停戰 澤倫斯基：美提下周主辦俄烏會談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美方除了希望俄烏戰爭今年6月前結束，還首度提出下周...

日眾議院選舉明投票 高市早苗催票防支持鬆動：幾十票就能定勝負

日本眾議院選舉明天投開票，民調顯示執政陣營情勢大好，不僅自民黨有機會單獨過半，與維新會合計更上看300席。不過自民黨不因...

台灣潛水員在日本身亡 打撈別人遺骨自己卻送命

日本媒體報導，一名來自台灣的57歲男性潛水員，今天在日本山口縣宇部地區參與潛水調查期間失去意識，後來被確認死亡。而這項潛...

日本眾議院大選明投開票 關鍵席次變化解析

日本眾議院選舉明天投開票，根據各家民調分析，自民黨與日本維新會組成的執政陣營，相當有望在465席總席次中取得過半數的23...

瑪麗亞凱莉冬奧開幕式爆假唱遭轟 嘴唇張閉比現場還慢

本屆冬季奧運開幕當天，流行天后泰勒絲(Taylor Swift)突然現身電視轉播台，向參賽選手送上祝福，贏得觀眾一致讚揚...

日本國會有兩院 眾議院與參議院差異一次看

日本國會由眾議院與參議院組成，立意是讓不同制度與運作方式的議院能各自討論議題與法案，以反映多元意見，其中眾議院的權限又比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。