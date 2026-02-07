澤倫斯基：俄400架無人機、40枚飛彈攻擊烏能源設施
烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯今天派出超過400架無人機與約40枚飛彈襲擊烏克蘭能源設施，包括電網、發電設施以及配電站成為攻擊目標。
路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X發文說：「俄羅斯每天都可以選擇真正的外交途徑，但他選擇的是新一波攻擊行動。至關重要的是，所有支持烏美俄三方談判的人都必須對此作出回應。必須剝奪莫斯科方面利用寒冷天氣作為對付烏克蘭籌碼的能力。」
莫斯科當局對於這次攻擊，尚未立即發表評論。
烏克蘭能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）指出，攻擊波及烏克蘭西部地區2座火力發電廠及烏克蘭電力分配系統核心設施，包括變電站與關鍵電力傳輸線。
什米哈爾在通訊軟體Telegram表示，「俄羅斯再次對烏克蘭能源設施發動大規模襲擊的罪行…只要安全狀況允許，電力工程人員將立即展開修復工作。」
