戰火燒近4年…美方盼6月前停戰 澤倫斯基：美提下周主辦俄烏會談
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美方除了希望俄烏戰爭今年6月前結束，還首度提出下周主辦俄烏會談。
法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）政府持續施壓莫斯科與基輔，要求雙方結束這場持續近4年的衝突。
美方近期雖斡旋雙方在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）進行談判，但至今仍未能就棘手的領土問題達成折衷方案。
俄羅斯目前占領烏克蘭約20%的領土。俄方正極力爭取烏東頓內茨克州（Donetsk）的完全控制權，作為協議的一環。但烏克蘭表明，若協議無法嚇阻俄羅斯再次入侵，基輔絕不簽署。
澤倫斯基告訴媒體：「美國首度提議烏克蘭與俄羅斯的談判團隊一周後在美國會面，地點可能選在邁阿密。」
澤倫斯基還說：「他們（美方）表示希望6月前完成所有工作。」
澤倫斯基認為相較於俄羅斯，烏克蘭被要求做出更多的妥協。他在今天發表的談話中強調，不能容忍華府與莫斯科背著基輔達成協議，特別是涉及烏克蘭主權的議題。
此外，澤倫斯基還指出，針對2022年起遭俄軍占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠控制權問題，雙方目前也未能達成「共識」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。