戰火燒近4年…美方盼6月前停戰 澤倫斯基：美提下周主辦俄烏會談

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美方除了希望俄烏戰爭今年6月前結束，還首度提出下周主辦俄烏會談。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）政府持續施壓莫斯科與基輔，要求雙方結束這場持續近4年的衝突。

美方近期雖斡旋雙方在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）進行談判，但至今仍未能就棘手的領土問題達成折衷方案。

俄羅斯目前占領烏克蘭約20%的領土。俄方正極力爭取烏東頓內茨克州（Donetsk）的完全控制權，作為協議的一環。但烏克蘭表明，若協議無法嚇阻俄羅斯再次入侵，基輔絕不簽署。

澤倫斯基告訴媒體：「美國首度提議烏克蘭與俄羅斯的談判團隊一周後在美國會面，地點可能選在邁阿密。」

澤倫斯基還說：「他們（美方）表示希望6月前完成所有工作。」

澤倫斯基認為相較於俄羅斯，烏克蘭被要求做出更多的妥協。他在今天發表的談話中強調，不能容忍華府與莫斯科背著基輔達成協議，特別是涉及烏克蘭主權的議題。

此外，澤倫斯基還指出，針對2022年起遭俄軍占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠控制權問題，雙方目前也未能達成「共識」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基 美國 華府
