統一發票、教育政策等…泰大選政見暗藏台灣經驗 多政黨借鏡參考

中央社／ 曼谷7日專電

泰國大選明天登場，部分政黨提出的政見是參考台灣政策，如為泰黨「每日造就百萬富翁」的政見，就是借鏡台灣的統一發票兌獎機制，人民黨雖未明確表態，但其強調實用導向的教育政策，與台灣經驗也有相似之處。

泰國明天將舉行國會大選，有台灣自由選舉觀察協會組成觀選團來曼谷，並與各政黨候選人及政要人士交流，發現泰國部分政黨的政見中，有參考台灣政策的跡象。

台灣自由選舉觀察協會理事長、長年研究東南亞政治的學者陳尚懋指出，從整體政策設計來看，泰國多個政黨明顯借鏡台灣經驗，包括統一發票制度、全民健保，以及以半導體為核心的高科技產業發展路徑，顯示台灣在政策實踐上的示範效果，在區域上正逐步浮現。

陳尚懋所指的是為泰黨（Pheu Thai Party）提出的「每日造就百萬富翁」的計畫，希望藉此鼓勵中小企業加入稅務體系，提升整體稅收。

民族報（The Nation）報導，為泰黨總理候選人朱拉蓬（Julapun Amornvivat）1月底曾表示，這項理念在海外已取得成功，列舉巴西和台灣等地的例子，指出這些地區的稅收收入增長高達20%。

另外，長期關注泰國政治的學者洪銘謙，作為台泰交流協會創會秘書長，也觀察到，泰國部分政黨在產業與教育政策上，雖未明言參考對象，但想法與台灣經驗高度相近。

他向中央社舉例，人民黨（People’s Party）主張減少「學而無用」的課程、強化科技與實務導向，與台灣長期重視理工與應用教育的模式相呼應，類似的政見已獲為泰黨等他黨支持。

陳尚懋補充說，泰國長期面臨政治對立與政權頻繁更替，導致政策難以延續、經濟內耗，這對台灣而言，也是重要對照。他認為，如何在激烈政黨競爭中，維持制度穩定與政策延續性，是台灣與泰國皆需面對的課題。

