電影「世紀血案」道歉了！開拍未通知林義雄遭撻伐 劇組聲明還原始末

知名製作人劉淞山返台猝逝！身分曝光「是曹蘭舅舅」

日眾議院選舉明投票 高市早苗催票防支持鬆動：幾十票就能定勝負

中央社／ 東京7日專電
日本首相高市早苗（中）在東京發表眾議院選舉競選演講。圖／法新社
日本首相高市早苗（中）在東京發表眾議院選舉競選演講。圖／法新社

日本眾議院選舉明天投開票，民調顯示執政陣營情勢大好，不僅自民黨有機會單獨過半，與維新會合計更上看300席。不過自民黨不因此鬆懈，首相兼自民黨總裁高市早苗今天在YouTube發出緊急動員訊息，呼籲選民前往投票，強調單一選區制度「幾十票就能定勝負」。

高市在影片中表示，「我以內閣總理大臣的職位作為賭注，投入這次選舉」，強調日本正站在關鍵的轉折點，若希望現任內閣持續改革，「那麼懇請各位今天就前往期日前投票，在各自選區寫下自民黨候選人的名字，在比例代表欄位寫下自民黨」。

她坦言，近期部分民調顯示自民黨可能取得較多席次，反而讓部分支持者鬆懈，「甚至有人說不用再投票，或為了平衡改投其他政黨」，但她強調這種心態極為危險，因為小選區制度往往只差幾十票就能決定勝負，實際上曾有候選人僅以100多票差距落敗，「這正說明了每一票都極為重要」。

高市並表示，自己將戰到最後一刻，懇請選民走進投票所「把力量交給我們」。

同日，各政黨黨魁也展開最後衝刺。高市上午進入自民黨本部，下午在東京都街頭拜票。她在演說中再次強調，「負責任的積極財政」是日本數十年未曾真正嘗試過的方向，必須先獲得選民授權，政府才能推動。

由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合共同代表野田佳彥則警告，「勇武的語言背後就是戰爭」，呼籲選民選擇「筆直走向和平國家」的政治路線，而非右傾。

國民民主黨代表玉木雄一郎主張打造讓現役世代努力就能獲得回報的稅制與社會制度；日本共產黨委員長田村智子呼籲阻止日本走向戰爭道路；令和新選組共同代表大石晃子直指高市政權「過於危險」，「傳出可能拿下300席」，要求選民阻止高市推動修憲。

此外，參政黨代表神谷宗幣主張經濟停滯時應持續減稅，反對此刻增稅；日本保守黨代表百田尚樹聚焦移民問題；社會民主黨黨魁福島瑞穗強調稅金應回饋民生；未來團隊黨魁安野貴博則提出，以降低社會保險費取代消費稅減稅。

官方統計顯示，截至1日止，全國完成期日前投票者約456萬人，較上屆眾院選略減約12萬人。正式投票將於明晚8時截止，部分投票所恐因下雪等天氣因素提前關閉，隨後即刻開票。

日本 高市早苗 眾議院 自民黨
