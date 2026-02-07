台灣潛水員在日本身亡 打撈別人遺骨自己卻送命

日本媒體報導，一名來自台灣的57歲男性潛水員，今天在日本山口縣宇部地區參與潛水調查期間失去意識，後來被確認死亡。而這項潛水調查是打撈礦坑事故罹難者的骸骨。

山口電視台（tys）與山口放送（KRY）報導，實施這項調查的民間團體表示，這名台灣潛水員今天與其他兩人潛水時，發生痙攣並失去意識。

後來，救護車在中午12時20分左右抵達，急救人員接著前往礦場的排氣通道，後來於下午1時25分左右將這名潛水員送醫治療。

當時在舊礦場作業的人員表示，今天上午11時30分左右開始潛水，約30分鐘後，3人一組的其中1人回報稱這名台灣男子「發生痙攣」。中午12時15分左右，相關人員在舊礦場的減壓區域幫這名男子實施心肺復甦術（CPR）。而這名男子在送醫前均未恢復意識。

山口縣警方表示，消防單位稍早時通報「有潛水員心肺停止」。

執行調查的民間團體「將長生煤礦水災記錄於歷史之會」事務局長上田慶司表示，「這是在打撈（骸骨）過程中發生的事故，我們希望他能撐過去。」

山口縣宇部市的海底礦場「長生炭礦」（長生炭鑛）曾在第二次世界大戰期間的1942年2月3日，發生坑道淹水事故，造成183人罹難，許多罹難者出生於朝鮮半島。

這次大規模潛水調查始於本月3日，預計實施到本月11日，日本以外的人員也參與其中。

而這次的調查也因為今天的事件停止。

上述市民團體希望打撈與歸還罹難者骸骨，自2024年開始實施潛水調查，前一次調查為去年8月，當時首度尋獲4件人骨，包含腿骨與頭蓋骨等。