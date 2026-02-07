快訊

日本國會有兩院 眾議院與參議院差異一次看

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本國會大樓。路透

日本國會由眾議院與參議院組成，立意是讓不同制度與運作方式的議院能各自討論議題與法案，以反映多元意見，其中眾議院的權限又比參議院大，因此稱為「眾議院優越制」。

日本第51屆眾議院選舉將在明天投開票，共有1284名候選人角逐465個席次。

時事通信社報導，根據日本現行的憲法「日本國憲法」，國會被定位為「國權的最高機構」，日本國家的權力則採立法權（國會）、行政權（內閣）、司法權（法院）「三權分立」。

其中代表立法權的日本國會，又分為眾議院與參議院，且眾議院的權限較參議院大，這方面體現在議決法案、首相指名、會期決定等，當兩院意見不一致時，以眾議院的決議為主。

若參院否決眾院通過的法案，再經眾院出席議員的2/3以上同意即可成立；預算案也規定由眾院優先審議。

除了權限，兩院議員的總席次、任期、運作方式、被選舉權，以及屬性也有所不同。

●眾議院可謂「快速反映民意型」

日本眾議院議員任期為4年，較參議院議員短，參議員的任期為6年。

另外，眾議院還有一個參議院沒有的制度，也就是內閣可決定提前解散議院，並透過提前舉辦大選接受民意考驗。

自日本現行憲法實施以來，只有1976年是眾議員任期屆滿才解散，其餘皆以提前解散來結束任期。實際上，在這種情況下，眾議員平均任期不滿3年。

而眾議院總共有465席，包括單一選區289席與比例代表選區176席。眾議員候選人年齡資格為25歲以上，門檻比參議院低，參議院議員候選人的年齡必須為30歲以上。

由於眾議院經常解散，且較年輕的族群也能參選，因此被認為更能廣泛與快速地反映當下的民意。

●參議院屬於「穩健討論型」

至於參議院部分，參議員一當選，任期就是6年，加上參議院不會被解散，使議員地位受到保障，因而能展開穩健討論。

席次方面，參議院總共有248席，包含單一選區148席與比例代表選區100席，每3年改選半數議員。

眾議院解散就是所有眾議員失去現職，相較之下，參院更能延續討論，因此被時事通信社形容為「穩健討論型」。

此外，參議院的選區以都道府縣為單位，比例代表選區則是遍及日本全國，因此知名藝人或退休的運動選手等名人也常成為候選人。

