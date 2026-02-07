美伊核談判 德黑蘭稱有「好的開始」且將持續

伊朗最高外交官員今天表示，由阿曼斡旋的美伊核談判有了「好的開始」，並將繼續進行。這番言論可能有助於緩解外界對於談判若破局，恐將中東推向戰爭邊緣的擔憂。

不過伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行的會談後也表示：「任何對話都需要避免威脅與施壓。（德黑蘭）只討論核問題…我們不和美國討論任何其他議題。」

路透社報導，參與這次會談的還包括美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。

儘管雙方都表示願意就德黑蘭與西方的長期核爭端重啟外交，但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，華府希望將談判範圍擴大，以涵蓋伊朗的彈道飛彈、對區域武裝團體的支持，以及「對待伊朗本國人民的方式」。

一名聽取德黑蘭簡報的區域外交官告訴路透社，伊朗在與美國的談判中堅持「濃縮鈾的權利」，並補充說，德黑蘭的飛彈能力並未在討論中被提及。

川普今天簽署一項行政命令，對任何「直接或間接」向伊朗購買商品的國家進口產品加徵25%的關稅，加大了對伊朗的壓力，履行了他上個月發出的威脅。

白宮表示，此舉旨在嚇阻第三國與伊朗維持商業關係，特別是在能源、金屬和石化等領域，這些產業仍是伊朗政府的主要收入來源。

這位要求匿名的外交官表示，雖然伊朗排除了華府所提出不得在伊朗國土進行濃縮的要求，但德黑蘭對於討論濃縮的「程度與純度」或替代方案，包括一個潛在的區域聯盟，展現開放態度。

作為交換，伊朗提出了幾項要求，例如在銀行和石油等領域「有效且立即解除制裁，以及將美國軍事資產撤離伊朗」。

伊朗官員一再排除將國家的飛彈計畫列入討論，並表示德黑蘭希望濃縮鈾的權利獲得承認。

對華府而言，在伊朗境內進行濃縮鈾活動是一條紅線，因為這可能是發展核彈的途徑。德黑蘭長期以來一直否認有任何將核燃料生產武器化的意圖。

然而，這名外交官表示，德黑蘭認為美國談判代表「似乎理解伊朗在濃縮問題上的立場」。

伊朗外長阿拉奇稍早對伊朗國家電視台表示：「這是談判的一個好的開始。」

阿拉奇說：「雙方對於繼續會談已有共識。關於如何進行的協調將由各國當局決定。」