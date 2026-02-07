阿曼會談後立刻出手 美制裁伊朗石油出口、鎖定14船隻

美國與伊朗於阿曼（Oman）結束一天間接會談後不久，美方今天宣布新的制裁措施以遏制伊朗石油出口，包括鎖定14艘船隻。

法新社報導，美國國務院發言人皮戈特（TommyPigott）表示，伊朗以出售石油的收入「資助全球各地破壞穩定的行動，並加強對國內民眾鎮壓」。

皮戈特在聲明中指出，川普總統「致力於『極限施壓』政策，壓低伊朗政權非法的石油與石化產品出口」。

美國國務院表示，將下令阻斷任何與14艘被指用於運輸伊朗石油船隻的交易，包括懸掛土耳其、印度及阿拉伯聯合大公國旗幟的船隻。

此外，美國也宣布對15個實體及2人施以制裁。

自川普第一任總統任期以來，美國已施加制裁，迫使其他國家全面停止購買伊朗石油。

伊朗外交部長稍早在阿曼就國家核子計畫與川普特使進行間接會談，並稱會談氣氛「正面」。

這次會談前，伊朗以暴力手段強壓自1979年以來規模最大的抗議活動。川普曾威脅對伊朗動武，並加強美國在伊朗近海的軍事部署。