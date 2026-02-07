阿曼會談後立刻出手 美制裁伊朗石油出口、鎖定14船隻

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國伊朗於阿曼（Oman）結束一天間接會談後不久，美方今天宣布新的制裁措施以遏制伊朗石油出口，包括鎖定14艘船隻。

法新社報導，美國國務院發言人皮戈特（TommyPigott）表示，伊朗以出售石油的收入「資助全球各地破壞穩定的行動，並加強對國內民眾鎮壓」。

皮戈特在聲明中指出，川普總統「致力於『極限施壓』政策，壓低伊朗政權非法的石油與石化產品出口」。

美國國務院表示，將下令阻斷任何與14艘被指用於運輸伊朗石油船隻的交易，包括懸掛土耳其、印度及阿拉伯聯合大公國旗幟的船隻。

此外，美國也宣布對15個實體及2人施以制裁。

自川普第一任總統任期以來，美國已施加制裁，迫使其他國家全面停止購買伊朗石油。

伊朗外交部長稍早在阿曼就國家核子計畫與川普特使進行間接會談，並稱會談氣氛「正面」。

這次會談前，伊朗以暴力手段強壓自1979年以來規模最大的抗議活動。川普曾威脅對伊朗動武，並加強美國在伊朗近海的軍事部署。

伊朗 美國 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／川普批准公開UFO機密 國會議員將調查「外星人」證據

川普選舉陰謀論影片…歐巴馬夫婦被P圖成猴子 民主黨氣炸：令人作嘔

川普支持高市早苗 北京：不評論日本內政

「她不會讓日本人民失望」 川普高調挺高市 喊話3.19白宮見

相關新聞

美伊會談 白宮警告：川普手段不只外交 伊朗必須無核化

美伊六日在中東國家阿曼首都馬斯開特舉行間接會談。白宮發言人李維特五日說，此次會談將聚焦推進外交進程，實現伊朗「零核能力」...

美俄核武條約到期失效 川普：舊約太爛 希望與俄簽新條約

美俄二○一○年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）五日到期。美國總統川普同日說，希望有新條約。

日眾院大選前夕 川普公開力挺高市：我們白宮見

日本八日將舉行眾議員大選，美國總統川普五日在自創社媒真實社群發文力挺兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗，並期待她三...

推動雙邊關係正常化 華郵：美俄將恢復高層軍事對話

華盛頓郵報五日報導，美俄將恢復二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭前中止的高層軍事對話。這顯示川普政府在美俄「新戰略武器裁減條約」...

應對美軍事威脅 紐時：伊朗已修復去年被襲飛彈設施

紐約時報六日報導，根據該報對衛星影像的分析，伊朗似乎已迅速修復去年在美以襲擊中受損的幾處彈道飛彈設施，但對同時遇襲的幾處...

高市早苗推崇柴契爾夫人 日版鐵娘子作風可望助攻大選

日本首位女首相高市早苗推崇英國第一位女首相「鐵娘子」柴契爾夫人，不過比起強調性別，對中國採取強硬立場、確立工作狂形象及善...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。