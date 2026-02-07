快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

聽新聞
0:00 / 0:00

日眾院大選前夕 川普公開力挺高市：我們白宮見

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國總統川普（右）與日本首相高市早苗（左）。資料照。路透
美國總統川普（右）與日本首相高市早苗（左）。資料照。路透

日本八日將舉行眾議員大選，美國總統川普五日在自創社媒真實社群發文力挺兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗，並期待她三月訪美。日媒指出，川普以現任美國總統身分公開表態支持高市，堪稱極為罕見。

川普在上述發文中寫道，這次選舉的結果對日本未來很重要，高市已證明自己是「強力且睿智」的領袖，且「真心愛國」，「我期待三月十九日歡迎高市首相到白宮」。這也間接證實日媒一月披露她可能三月廿日左右訪美的報導。

川普並寫道，「我（去年十月）訪日時，和我的所有代表都對她印象深刻」；除了國安，美日在達成重大貿易協議上也密切合作，該協議對兩國都具極大裨益。

川普還寫道，「因此身為美國總統，我很榮幸能給予她及其備受尊敬的聯盟完全且徹底的支持；她不會讓日本人民失望」。

日本東京放送電視台（ＴＢＳ）六日報導說，一國領袖對另一國國內的選舉公開表態、明確採取特定立場，往往被視為干涉內政，故通常會刻意避免。川普五日在表明力挺高市後不久，再公開表達對四月將舉行國會大選的匈牙利總理奧班支持。

值此中日緊張之際，中國大陸外交部發言人林劍六日對此表示，選舉是日本內政，陸方不做評論。

另，根據日本每日新聞及日本經濟新聞最新民調，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟幾乎確保過半的二三三席，且優勢持續擴大中，總席次有望破三百席，逼近達眾議院三分之二門檻的三一○席。反觀由立憲民主黨和公明黨組成的「中道改革聯合」總席次，恐從選前的一六七席減半至約八十席。但日經報導也提到，選情仍可能因細微的變化而翻盤。

川普 自民黨 大選 眾議員 高市早苗 貿易協議
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／川普批准公開UFO機密 國會議員將調查「外星人」證據

川普選舉陰謀論影片…歐巴馬夫婦被P圖成猴子 民主黨氣炸：令人作嘔

川普支持高市早苗 北京：不評論日本內政

「她不會讓日本人民失望」 川普高調挺高市 喊話3.19白宮見

相關新聞

「大陸最害怕的男人」日前大使垂秀夫遭爆雙重生活 與陸女往來密切

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發日中關係緊繃之際，持續在媒體曝光、被視為對中強硬派、有「中國最害怕的男人」之稱的前駐...

日眾院大選前夕 川普公開力挺高市：我們白宮見

日本八日將舉行眾議員大選，美國總統川普五日在自創社媒真實社群發文力挺兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗，並期待她三...

推動雙邊關係正常化 華郵：美俄將恢復高層軍事對話

華盛頓郵報五日報導，美俄將恢復二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭前中止的高層軍事對話。這顯示川普政府在美俄「新戰略武器裁減條約」...

美俄核武條約到期失效 川普：舊約太爛 希望與俄簽新條約

美俄二○一○年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）五日到期。美國總統川普同日說，希望有新條約。

應對美軍事威脅 紐時：伊朗已修復去年被襲飛彈設施

紐約時報六日報導，根據該報對衛星影像的分析，伊朗似乎已迅速修復去年在美以襲擊中受損的幾處彈道飛彈設施，但對同時遇襲的幾處...

美伊會談 白宮警告：川普手段不只外交 伊朗必須無核化

美伊六日在中東國家阿曼首都馬斯開特舉行間接會談。白宮發言人李維特五日說，此次會談將聚焦推進外交進程，實現伊朗「零核能力」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。