推動雙邊關係正常化 華郵：美俄將恢復高層軍事對話

華盛頓郵報五日報導，美俄將恢復二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭前中止的高層軍事對話。這顯示川普政府在美俄「新戰略武器裁減條約」同日到期失效之際，仍願和莫斯科推動關係正常化。

五角大廈聲明，在恢復高層定期軍事對話後，由美國歐洲司令部司令格林克維奇與俄軍對口高官接觸；該對話旨在營造提高透明度，並降低衝突風險的管道。

恢復該對話將讓美俄就俄烏戰爭以外的安全議題進行討論。不過，這可能進一步刺激不滿美國總統川普第二任處理與俄國關係的歐洲國家。

另，德國五日公布的最新兵推結果顯示，歐洲與北約（ＮＡＴＯ）在政治決策與即時反應上仍存在重大缺口，若俄國採取有限且精準的軍事行動，歐洲各國恐難有效阻擋俄軍。

這場由德國「世界報」與德軍「赫爾穆特–施密特大學」德國兵推中心去年十二月共同舉辦，模擬俄國以其在歐洲的飛地加里寧格勒今年十月爆發人道危機為由，迅速占領立陶宛西南部交通及戰略樞紐馬里揚波列。

兵推顯示，俄國只需動用約一點五萬名兵力的先遣部隊，就能在幾天內摧毀北約威信，並控制波羅的海國家；俄方發動以人道為名的輿論戰也成功製造「灰色地帶」，使美國不願立即啟動北約盟約第五條集體防禦條款出兵協防；北約主要國家德國的態度也遲疑，波蘭雖展開動員卻未派兵跨境支援，已部署在立陶宛的德軍也因俄軍無人機布雷而未介入，造成北約的整體反應失靈。