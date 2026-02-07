快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

推動雙邊關係正常化 華郵：美俄將恢復高層軍事對話

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
圖為五角大廈。路透
華盛頓郵報五日報導，美俄將恢復二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭前中止的高層軍事對話。這顯示川普政府在美俄「新戰略武器裁減條約」同日到期失效之際，仍願和莫斯科推動關係正常化。

五角大廈聲明，在恢復高層定期軍事對話後，由美國歐洲司令部司令格林克維奇與俄軍對口高官接觸；該對話旨在營造提高透明度，並降低衝突風險的管道。

恢復該對話將讓美俄就俄烏戰爭以外的安全議題進行討論。不過，這可能進一步刺激不滿美國總統川普第二任處理與俄國關係的歐洲國家。

另，德國五日公布的最新兵推結果顯示，歐洲與北約（ＮＡＴＯ）在政治決策與即時反應上仍存在重大缺口，若俄國採取有限且精準的軍事行動，歐洲各國恐難有效阻擋俄軍。

這場由德國「世界報」與德軍「赫爾穆特–施密特大學」德國兵推中心去年十二月共同舉辦，模擬俄國以其在歐洲的飛地加里寧格勒今年十月爆發人道危機為由，迅速占領立陶宛西南部交通及戰略樞紐馬里揚波列。

兵推顯示，俄國只需動用約一點五萬名兵力的先遣部隊，就能在幾天內摧毀北約威信，並控制波羅的海國家；俄方發動以人道為名的輿論戰也成功製造「灰色地帶」，使美國不願立即啟動北約盟約第五條集體防禦條款出兵協防；北約主要國家德國的態度也遲疑，波蘭雖展開動員卻未派兵跨境支援，已部署在立陶宛的德軍也因俄軍無人機布雷而未介入，造成北約的整體反應失靈。

北約 俄國 美國 軍事 美俄 俄烏戰爭 五角大廈 衝突
衝火車前…搶救與中關係 立陶宛總理認設台代表處「犯大錯」

習近平先後通話美俄元首 環時：彰顯中國推動大國協調

立陶宛總理表態對台立場後…環球時報：嘴上認錯還不夠

顧立雄：對美軍購享北約成員同等待遇 加速形成戰力

「大陸最害怕的男人」日前大使垂秀夫遭爆雙重生活 與陸女往來密切

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發日中關係緊繃之際，持續在媒體曝光、被視為對中強硬派、有「中國最害怕的男人」之稱的前駐...

日眾院大選前夕 川普公開力挺高市：我們白宮見

日本八日將舉行眾議員大選，美國總統川普五日在自創社媒真實社群發文力挺兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗，並期待她三...

推動雙邊關係正常化 華郵：美俄將恢復高層軍事對話

華盛頓郵報五日報導，美俄將恢復二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭前中止的高層軍事對話。這顯示川普政府在美俄「新戰略武器裁減條約」...

美俄核武條約到期失效 川普：舊約太爛 希望與俄簽新條約

美俄二○一○年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）五日到期。美國總統川普同日說，希望有新條約。

應對美軍事威脅 紐時：伊朗已修復去年被襲飛彈設施

紐約時報六日報導，根據該報對衛星影像的分析，伊朗似乎已迅速修復去年在美以襲擊中受損的幾處彈道飛彈設施，但對同時遇襲的幾處...

美伊會談 白宮警告：川普手段不只外交 伊朗必須無核化

美伊六日在中東國家阿曼首都馬斯開特舉行間接會談。白宮發言人李維特五日說，此次會談將聚焦推進外交進程，實現伊朗「零核能力」...

