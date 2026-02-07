快訊

應對美軍事威脅 紐時：伊朗已修復去年被襲飛彈設施

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
伊朗最高領袖哈米尼。美聯社
伊朗最高領袖哈米尼。美聯社

紐約時報六日報導，根據該報對衛星影像的分析，伊朗似乎已迅速修復去年在美以襲擊中受損的幾處彈道飛彈設施，但對同時遇襲的幾處主要核設施，至今僅做有限的修復。

上述在飛彈設施與核設施間重建進度的落差，提供關於伊朗當前軍事優先事項的蛛絲馬跡。美軍此時正在伊朗附近集結重兵，一旦美國總統川普下令攻伊，伊朗最可能的選項將是以彈道飛彈，鎖定美國及其盟邦以色列在區域內的軍、民資產報復。

密切關注伊朗核計畫及飛彈計畫的專家證實紐時上述分析。紐時檢查去年六月在以伊或美伊衝突中，伊朗被美以襲擊的約廿四處地點，發現其中過半數的地點正進行建設工程。這些專家提醒，鑒於衛星影像僅能提供上述重建設施的一幅地面景象，因此修復作業的全部範圍仍不詳。

紐時檢視的衛星圖像顯示，部分修復作業在伊朗幾處飛彈設施遇襲後不久就展開。這表明伊朗已將生產飛彈當作其短期的優先事項。

美國國防大學專家凱夫斯表示，藉由飛彈攻擊威脅美以在區域內的軍事基地與盟友，是伊朗極少數嚇阻其核設施又遭襲擊的選項之一。

其他專家也表示，反觀伊朗受損的主要核設施衛星影像顯示，在去年六月後只做了部分修復和加固作業，且這些作業近幾月來才加快腳步。西方國家及以色列官員至今幾乎沒發現任何跡象顯示伊朗在重建其濃縮鈾與製造核彈頭的能力上，已取得重大進展。

伊朗 彈道飛彈 美國國防 核設施 以色列 川普
