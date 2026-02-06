泰國大選倒數 四大政黨選前最後造勢曼谷拼場

快訊

中央社／ 曼谷6日專電

泰國8日舉行大選，四大主要政黨今晚在曼谷不同地點，舉行最後一場大規模的造勢活動，為即將到來的大選最後衝刺。據規定，所有競選活動，必須在7日晚間6時停止。

泰國大選8日登場，民調支持度最高的改革派人民黨（People’s Party）今晚在曼谷青年中心舉行造勢活動，從下午起，陸續有民眾排隊等待入場，其中大部分是年輕人。

人民黨前身、已解散的前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）今晚出席人民黨造勢場合，除了發表演說，也為人民黨第一順位總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）站台，受支持者熱烈歡迎。

人民黨此次大選中，訴求由公民驅動的政治改革，並指出，公眾參與能重塑泰國的政治和社會結構，強調要建立一個「屬於人民的政府」。

造勢活動現場，支持者帕通蓬（PathompongSaemchoi）表示，人們明白政府對人民的重要性，也因此，過去親眼目睹種種對人民黨的傷害，所以人們再也無法容忍現狀。正因如此，大家團結起來，共同選擇正確的政府。

另一名支持者帕薩克（Pasak Senawongse）告訴中央社，他認為，人民黨能帶來改變，並消除腐敗，並說：「人民黨是新的世代，他們有非常好的思考方式，能夠讓泰國變得更好。」

民調顯示，人民黨支持度領先，但具執政優勢的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）緊追在後，兩黨支持度勢均力敵。人民黨多次表示，要力拚席次過半以成功執政。

泰自豪黨今晚則在詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）舉行造勢活動，到場人數相對人民黨造勢活動較少，參與者的大多數是中年以上的人士。

泰自豪黨由現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）擔任第一順位總理候選人，爭取繼續執政的他，重點關注基層經濟發展和公衛政策，包括其聲稱能支持地方經濟的大麻政策。

阿努廷今天在造勢晚會向選民表示，「若泰自豪黨有機會再次執政，為你們管理國家事務，我的政府在任何情況下，都絕不會接受亞洲病夫的稱號」。

他所指的是，「金融時報」（Financial Times）日前報導，泰國經濟近年明顯降速，從過去被視為「亞洲虎」的高速成長體，逐步被形容為「亞洲病夫」。

泰自豪黨支持者烏斯曼（Ussaman Chaisit）表示，阿努廷有能力為人民服務。雖然執政僅3個月，卻取得了豐碩的成果。

他說：「無論是在邊境問題還是經濟方面，這3個月足以證明他確實有能力，並贏得了泰國人民的信任。」

另一支持者蘇帕特拉（Supatra）則說，阿努廷組成的高效率執政團隊，讓泰國在外交和經濟方面更加穩定，讓泰國人更加自豪。

除了人民黨和泰自豪黨，民主黨（Democrat Party）和為泰黨（Pheu Thai Party）也分別在曼谷不同地點舉行造勢。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，為泰黨關注經濟問題，提出振興經濟、降低生活成本和創造就業機會的政見；民主黨則以「國家安全出路」的願景，強調政治穩定、透明度和長期的經濟社會保障。

報導指出，根據選舉法，所有競選活動必須在周六晚間6時後停止。曼谷有33個國會席次，是此次大選的關鍵戰場。

經濟發展 泰國 曼谷
