美伊會談 白宮警告：川普手段不只外交 伊朗必須無核化

美伊六日在中東國家阿曼首都馬斯開特舉行間接會談。白宮發言人李維特五日說，此次會談將聚焦推進外交進程，實現伊朗「零核能力」是美國總統川普再三強調的立場，「他想看看能否達成協議」。六日會談後，伊朗外長阿拉奇說，氣氛非常正面，美伊雙方同意繼續談判。

阿拉奇還說，這對美伊會談是好的開始，雙方在上述會談中交換彼此的論點，並分享彼此的觀點，「我們將在日後敲定（之後會談的）方式及時間」，且該會談僅聚焦伊朗核議題。伊朗梅爾通訊社六日報導，伊方在該會談中表明，絕不接受禁止濃縮鈾的條件。

美伊6日在阿曼馬斯開特舉行會談。圖為當天率伊朗代表團的外長阿拉奇（前排中）。歐新社

李維特五日並強調，「我要提醒伊方注意，川普總統除了外交手段，還隨時擁有多種手段可供動用；總統和各國打交道時，不管是盟友或對手，他的首選永遠是外交」。

六日會談以間接方式進行。伊朗代表團領銜的阿拉奇六日先和東道主阿曼外長布沙迪會談，就討論的議題、訴求和關切議題闡述立場及建議，會談結束幾分鐘後，再由美國代表團的中東特使威科夫和布沙迪會談。

美國中央司令部司令古柏也是這次美國代表團成員，他是美軍在中東最高階的軍事指揮官。他的與談，是此次美伊會談與過去的一個明顯不同之處。美伊雖以間接方式舉行會談，但若進展順利，雙方也不排除直接談，議題則聚焦伊朗核計畫和解除美國對伊朗的制裁。

居間的阿曼外交部六日聲明，上述會談的重點在於替美伊恢復外交及技術層面的談判創造適宜條件。美伊上次談判已是去年五月下旬，地點在義大利羅馬。但同年六月，以美就先後大規模空襲伊朗。

以色列時報同日引述兩位中東國家外交官報導，六個阿拉伯及穆斯林國家正勸說美伊簽署互不侵犯協議，包含沙烏地阿拉伯、卡達、埃及、阿曼、阿拉伯聯合大公國及巴基斯坦。然而，在該會談前夕，美國國務院同日透過虛擬的駐伊大使館，再度呼籲美國公民立即離開伊朗。

不過，Rapidan能源集團總裁麥可納利認為，美伊會談達成協議或舒緩緊張的可能性很小，因彼此零互信，在核心要求上也互不退讓。他預估兩國間未來可能情境包括美國對伊朗展開此前對委內瑞拉般的封鎖、採取精準或有限的軍事行動或爆發大規模軍事衝突。