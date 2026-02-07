快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊會談 白宮警告：川普手段不只外交 伊朗必須無核化

聯合報／ 編譯茅毅簡國帆／綜合報導
美國中東特使威科夫（中）及川普女婿庫許納（左）6日先與阿曼外長布沙迪會晤。法新社
美國中東特使威科夫（中）及川普女婿庫許納（左）6日先與阿曼外長布沙迪會晤。法新社

美伊六日在中東國家阿曼首都馬斯開特舉行間接會談。白宮發言人李維特五日說，此次會談將聚焦推進外交進程，實現伊朗「零核能力」是美國總統川普再三強調的立場，「他想看看能否達成協議」。六日會談後，伊朗外長阿拉奇說，氣氛非常正面，美伊雙方同意繼續談判。

阿拉奇還說，這對美伊會談是好的開始，雙方在上述會談中交換彼此的論點，並分享彼此的觀點，「我們將在日後敲定（之後會談的）方式及時間」，且該會談僅聚焦伊朗核議題。伊朗梅爾通訊社六日報導，伊方在該會談中表明，絕不接受禁止濃縮鈾的條件。

美伊6日在阿曼馬斯開特舉行會談。圖為當天率伊朗代表團的外長阿拉奇（前排中）。歐新社
美伊6日在阿曼馬斯開特舉行會談。圖為當天率伊朗代表團的外長阿拉奇（前排中）。歐新社

李維特五日並強調，「我要提醒伊方注意，川普總統除了外交手段，還隨時擁有多種手段可供動用；總統和各國打交道時，不管是盟友或對手，他的首選永遠是外交」。

六日會談以間接方式進行。伊朗代表團領銜的阿拉奇六日先和東道主阿曼外長布沙迪會談，就討論的議題、訴求和關切議題闡述立場及建議，會談結束幾分鐘後，再由美國代表團的中東特使威科夫和布沙迪會談。

美國中央司令部司令古柏也是這次美國代表團成員，他是美軍在中東最高階的軍事指揮官。他的與談，是此次美伊會談與過去的一個明顯不同之處。美伊雖以間接方式舉行會談，但若進展順利，雙方也不排除直接談，議題則聚焦伊朗核計畫和解除美國對伊朗的制裁。

居間的阿曼外交部六日聲明，上述會談的重點在於替美伊恢復外交及技術層面的談判創造適宜條件。美伊上次談判已是去年五月下旬，地點在義大利羅馬。但同年六月，以美就先後大規模空襲伊朗。

以色列時報同日引述兩位中東國家外交官報導，六個阿拉伯及穆斯林國家正勸說美伊簽署互不侵犯協議，包含沙烏地阿拉伯、卡達、埃及、阿曼、阿拉伯聯合大公國及巴基斯坦。然而，在該會談前夕，美國國務院同日透過虛擬的駐伊大使館，再度呼籲美國公民立即離開伊朗。

不過，Rapidan能源集團總裁麥可納利認為，美伊會談達成協議或舒緩緊張的可能性很小，因彼此零互信，在核心要求上也互不退讓。他預估兩國間未來可能情境包括美國對伊朗展開此前對委內瑞拉般的封鎖、採取精準或有限的軍事行動或爆發大規模軍事衝突。

伊朗 阿曼 中東 李維特 川普 核能 委內瑞拉 空襲
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／川普批准公開UFO機密 國會議員將調查「外星人」證據

川普選舉陰謀論影片…歐巴馬夫婦被P圖成猴子 民主黨氣炸：令人作嘔

川普選舉陰謀論影片…歐巴馬夫婦被P圖成猴子 民主黨氣炸：令人作嘔

川普支持高市早苗 北京：不評論日本內政

相關新聞

「大陸最害怕的男人」日前大使垂秀夫遭爆雙重生活 與陸女往來密切

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發日中關係緊繃之際，持續在媒體曝光、被視為對中強硬派、有「中國最害怕的男人」之稱的前駐...

日眾院大選前夕 川普公開力挺高市：我們白宮見

日本八日將舉行眾議員大選，美國總統川普五日在自創社媒真實社群發文力挺兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗，並期待她三...

推動雙邊關係正常化 華郵：美俄將恢復高層軍事對話

華盛頓郵報五日報導，美俄將恢復二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭前中止的高層軍事對話。這顯示川普政府在美俄「新戰略武器裁減條約」...

美俄核武條約到期失效 川普：舊約太爛 希望與俄簽新條約

美俄二○一○年簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）五日到期。美國總統川普同日說，希望有新條約。

應對美軍事威脅 紐時：伊朗已修復去年被襲飛彈設施

紐約時報六日報導，根據該報對衛星影像的分析，伊朗似乎已迅速修復去年在美以襲擊中受損的幾處彈道飛彈設施，但對同時遇襲的幾處...

美伊會談 白宮警告：川普手段不只外交 伊朗必須無核化

美伊六日在中東國家阿曼首都馬斯開特舉行間接會談。白宮發言人李維特五日說，此次會談將聚焦推進外交進程，實現伊朗「零核能力」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。