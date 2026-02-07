TikTok推送機制讓用戶染上網癮 不改將面臨歐洲重罰

（德國之聲中文網）歐盟委員會副主席維爾庫寧（Henna Virkkunen）說：“社交媒體成癮會對兒童和青少年的大腦發育造成有害影響。”她表示，目標是執行歐洲相關法規，以保護公民的在線安全。

TikTok發言人表示：“歐盟委員會的初步調查結果完全歪曲了我們平台的實際情況，毫無根據。我們將采取一切必要措施，利用一切可用手段對這些調查結果提出質疑。”

歐盟目前正在調查多家大型在線平台。這引起了各大科技公司和美國政府的極大不滿。

如果無法達成友好解決方案，TikTok可能會付出沉重代價。歐盟委員會屆時可能會正式宣布TikTok違反了《數字服務法》(DSA)，並處以罰款。罰款金額最高可達該公司年收入的6%。

歐盟要求TikTok引入有效的“屏幕休息”機制。TikTok目前通過推送通知吸引用戶返回平台，即使在用戶離線的夜晚也是如此。目前的屏幕時間限制也很容易被繞過。歐盟還要求禁用“無限滾動”功能，也就是用戶滾動瀏覽時不斷加載新內容，除非用戶主動暫停。

自2024年2月以來，歐盟委員會一直在調查TikTok是否充分保護了青少年用戶。一些批評人士還指責TikTok使用算法偏袒某些政治運動，例如德國選擇黨（AfD），或壓制諸如中國人權等敏感議題。

據該公司稱，這款短視頻應用每月擁有超過1.35億活躍用戶。

歐盟委員會也正在對美國公司X和Meta采取法律行動。去年12月初，歐盟以數據安全協議（DSA）透明度不足為由，對馬斯克的X平台處以1.2億歐元的罰款。美國政府對此反應強烈，稱其為審查制度，並對數字立法的制定者之一以及其他一些歐洲人實施了入境禁令。美國國務卿盧比奧表示，如果歐盟不改變立場，美國准備擴大禁令範圍。

TikTok規定，用戶必須年滿13歲才能創建賬戶。然而，一些國家希望制定更嚴格的規定，例如法國國民議會已投票贊成禁止15歲以下兒童和青少年使用社交平台。

去年，歐洲議會以絕對多數票通過了歐盟範圍內將最低年齡限制設定為16歲的提案。根據歐洲議員的提議，年僅13歲的青少年可以在父母的監護下使用社交平台。然而，該提案目前尚不具有法律約束力。

© 2026年德國之聲版權聲明

【 本文章由德國之聲授權提供】