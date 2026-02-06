艾普斯坦案延燒 法國發現企圖抹黑馬克宏假訊息攻勢
法國政府消息人士今天告訴法新社，法國發現一項與俄羅斯有關聯的惡意假訊息攻擊，指控總統馬克宏疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦有所牽連。
法新社報導，這名消息人士表示，負責反制外國惡意假訊息攻勢的政府機構Viginum於4日發現這項行動，其作法涉及杜撰文章「指控總統馬克宏（Emmanuel Macron）捲入艾普斯坦（Jeffrey Epstein）事件」。
消息人士指出，捏造的文章被張貼在一個仿冒法國媒體「法國晚報」（France-Soir）的網站上，而散布偽造內容的「風暴-1516」（Storm-1516）計畫正是這項行動幕後主使者。
消息人士表示，在社群平台X上，第一個分享該段影片的帳號是@LoetitiaH，這個帳號長期、頻繁地為風暴-1516的假訊息行動轉傳內容。影片內容後來又被「Viginum所監控的多個帳號轉傳並且放大」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言