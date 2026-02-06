快訊

兒福聯盟捲入剴剴案…李雅英捐29萬「郁方氣死」 公司道歉了

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

艾普斯坦案延燒 法國發現企圖抹黑馬克宏假訊息攻勢

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導

法國政府消息人士今天告訴法新社，法國發現一項與俄羅斯有關聯的惡意假訊息攻擊，指控總統馬克宏疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦有所牽連。

法新社報導，這名消息人士表示，負責反制外國惡意假訊息攻勢的政府機構Viginum於4日發現這項行動，其作法涉及杜撰文章「指控總統馬克宏（Emmanuel Macron）捲入艾普斯坦（Jeffrey Epstein）事件」。

消息人士指出，捏造的文章被張貼在一個仿冒法國媒體「法國晚報」（France-Soir）的網站上，而散布偽造內容的「風暴-1516」（Storm-1516）計畫正是這項行動幕後主使者。

消息人士表示，在社群平台X上，第一個分享該段影片的帳號是@LoetitiaH，這個帳號長期、頻繁地為風暴-1516的假訊息行動轉傳內容。影片內容後來又被「Viginum所監控的多個帳號轉傳並且放大」。

法國 馬克宏 假訊息 艾普斯坦
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

艾普斯坦與伍迪艾倫交好 曾助安排參觀白宮、信件稱晚宴「服務周到」

解密檔案：美淫魔黑手曾伸向李嘉誠投資王國 維港投資：不認識

西藏官媒罕見發文提達賴喇嘛 竟為了艾普斯坦

前妻要他出來面對 比爾蓋茲出聲談艾普斯坦檔案「出軌、染性病」指控

相關新聞

高市早苗推崇柴契爾夫人 日版鐵娘子作風可望助攻大選

日本首位女首相高市早苗推崇英國第一位女首相「鐵娘子」柴契爾夫人，不過比起強調性別，對中國採取強硬立場、確立工作狂形象及善...

「大陸最害怕的男人」日前大使垂秀夫遭爆雙重生活 與陸女往來密切

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發日中關係緊繃之際，持續在媒體曝光、被視為對中強硬派、有「中國最害怕的男人」之稱的前駐...

俄高階將領遭槍擊送醫！曾負責瓦格納兵變談判 嫌犯仍逃逸中

路透報導，俄羅斯官員表示，俄軍總參謀部總局副局長阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev）中將在首都莫斯科遭槍擊...

美俄核武條約失效 俄表遺憾 川普喊簽新協議

美俄兩國2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」(New Strategic Arms Reduction Treaty，...

「她不會讓日本人民失望」 川普高調挺高市 喊話3.19白宮見

日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指...

俄羅斯入侵兵推 美國缺席 北約慘輸1.5萬俄軍

歐洲各國近期加快防務整備，評估與俄羅斯爆發衝突的可能性，但德國5日公布的最新兵棋推演結果卻顯示，歐洲與北大西洋公約組織(...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。