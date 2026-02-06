巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈攻擊 至少30死130傷

巴基斯坦一位警方消息人士告訴法新社，首都伊斯蘭馬巴德一座什葉派清真寺今天遭遇自殺炸彈攻擊，至少有30人喪命、超過130人受傷。

法新社記者目擊到有許多傷者身上血跡斑斑，他們被送往一間大型醫院接受救治。

這位不具名的警方消息人士說道，預計死亡人數還會攀升。

一位匿名的安全部門消息人士也告訴法新社，攻擊者在門口被攔下，隨後就引爆身上炸彈。

針對這件清真寺爆炸案，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）透過聲明表達深切悲痛且予以強烈譴責，還說必將找到幕後凶手並繩之以法。

截至目前為止，尚未有任何團體宣稱犯下這起自殺攻擊案。