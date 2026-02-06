快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

海底電纜破壞行為頻發 歐盟擴大投資130億加強韌性

中央社／ 布魯塞爾6日專電

為提升歐洲海底電纜的安全與韌性，同時因應與日俱增的蓄意破壞行為，歐盟執委會宣布將擴大投資3.47億歐元（約新台幣130億元）用於具有戰略意義的海底電纜計畫，其中包含海底電纜緊急維修。

海底電纜為現代經濟戰略與生活不可或缺的一環，同時也因為其肩負資訊傳遞的關鍵角色，成為現代戰爭中備受重視的基礎設施，甚至成為攻擊目標。

為了加強這項關鍵基礎設施的安全性與韌性，並應對日益升高的蓄意破壞行動與風險，歐盟執委會宣布推出全新的「海底電纜安全工具箱」（Cable SecurityToolbox）與「歐洲共同利益海底電纜計畫」（CPEIs）清單，並且修正「連接歐洲設施基金」（CEF）的數位工作計畫，將增加3.47億歐元的投資。

歐盟執委會的新聞稿表示，這筆投資將用以資助具戰略意義的海底電纜計畫、支援CPEI、強化歐盟的電纜維修能力，並為海底電纜配置智慧化功能。

上述這些項目均屬於「歐盟海底電纜安全行動計畫」的一部分。

根據歐盟執委會說明，「海底電纜安全工具箱」共有6項策略性措施與4項技術支援措施，用以提升海底電纜基礎設施的安全性。這些措施是以2025年10月完成的風險評估作為基礎，包含確認各種風險、威脅、弱點與依賴關係。

另根據全新的「歐洲共同利益海底電纜計畫」清單，共有13個領域可以獲得公共資金支持，預計以3個5年計畫支持，到2040年為止，強化海底電纜韌性。

歐盟執委會說明，這些變化與投資計畫皆由歐盟執委會與成員國代表，在專責的「海底電纜專家小組」架構下共同制定。

歐盟執委會強調，這一系列的措施只是第一階段，未來的計畫將涵蓋歐盟所有主要海域，包括波羅的海、地中海與大西洋。這項計畫將優先聚焦於波羅的海，因近年波羅地海的海底電纜中斷事件增加，顯示這些關鍵基礎設施可能成為攻擊的目標。

海底電纜 歐盟 基礎設施
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

賣股票籌奪愛資金？房產大亨看上已婚女同事 開天價條件「離開妳老公」

烏克蘭嚴寒 川普稱普亭同意停火一周 克宮未證實消息

川普稱俄同意暫停對烏開火 澤倫斯基：盼美確保承諾

俄參謀總長視察烏東作戰部隊 稱在所有戰線持續進攻

相關新聞

俄高階將領遭槍擊送醫！曾負責瓦格納兵變談判 嫌犯仍逃逸中

路透報導，俄羅斯官員表示，俄軍總參謀部總局副局長阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev）中將在首都莫斯科遭槍擊...

美俄核武條約失效 俄表遺憾 川普喊簽新協議

美俄兩國2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」(New Strategic Arms Reduction Treaty，...

「她不會讓日本人民失望」 川普高調挺高市 喊話3.19白宮見

日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指...

俄羅斯入侵兵推 美國缺席 北約慘輸1.5萬俄軍

歐洲各國近期加快防務整備，評估與俄羅斯爆發衝突的可能性，但德國5日公布的最新兵棋推演結果卻顯示，歐洲與北大西洋公約組織(...

中東盟友急勸別取消 美伊移至阿曼重回談判桌

在美國與伊朗的外交談判已安排6日舉行之際，美軍仍持續在中東集結，美國總統川普則向伊朗領導高層發出新警告，直言伊朗最高領袖...

稱波蘭議長侮辱川普 美國大使宣布斷絕往來

美國駐波蘭大使羅斯今天宣布，美國與波蘭眾議院議長查札斯提「將不會再有進一步往來、接觸或溝通」，原因是羅斯稱查札斯提「對川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。