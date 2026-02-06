海底電纜破壞行為頻發 歐盟擴大投資130億加強韌性

為提升歐洲海底電纜的安全與韌性，同時因應與日俱增的蓄意破壞行為，歐盟執委會宣布將擴大投資3.47億歐元（約新台幣130億元）用於具有戰略意義的海底電纜計畫，其中包含海底電纜緊急維修。

海底電纜為現代經濟戰略與生活不可或缺的一環，同時也因為其肩負資訊傳遞的關鍵角色，成為現代戰爭中備受重視的基礎設施，甚至成為攻擊目標。

為了加強這項關鍵基礎設施的安全性與韌性，並應對日益升高的蓄意破壞行動與風險，歐盟執委會宣布推出全新的「海底電纜安全工具箱」（Cable SecurityToolbox）與「歐洲共同利益海底電纜計畫」（CPEIs）清單，並且修正「連接歐洲設施基金」（CEF）的數位工作計畫，將增加3.47億歐元的投資。

歐盟執委會的新聞稿表示，這筆投資將用以資助具戰略意義的海底電纜計畫、支援CPEI、強化歐盟的電纜維修能力，並為海底電纜配置智慧化功能。

上述這些項目均屬於「歐盟海底電纜安全行動計畫」的一部分。

根據歐盟執委會說明，「海底電纜安全工具箱」共有6項策略性措施與4項技術支援措施，用以提升海底電纜基礎設施的安全性。這些措施是以2025年10月完成的風險評估作為基礎，包含確認各種風險、威脅、弱點與依賴關係。

另根據全新的「歐洲共同利益海底電纜計畫」清單，共有13個領域可以獲得公共資金支持，預計以3個5年計畫支持，到2040年為止，強化海底電纜韌性。

歐盟執委會說明，這些變化與投資計畫皆由歐盟執委會與成員國代表，在專責的「海底電纜專家小組」架構下共同制定。

歐盟執委會強調，這一系列的措施只是第一階段，未來的計畫將涵蓋歐盟所有主要海域，包括波羅的海、地中海與大西洋。這項計畫將優先聚焦於波羅的海，因近年波羅地海的海底電纜中斷事件增加，顯示這些關鍵基礎設施可能成為攻擊的目標。