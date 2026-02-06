巴基斯坦首都什葉派清真寺爆炸 至少釀15死80傷

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）一座什葉派清真寺今天發生爆炸，地方當局表示，這起爆炸事件導致15人喪命、至少80人受傷。

一位不具名巴基斯坦高階警官告訴法新社，這起爆炸事件發生在一座什葉派清真寺內，案發於今天禮拜儀式之後。

伊斯蘭馬巴德地方當局發表聲明指出，這起攻擊發生在該市塔萊（Tarlai）地區的清真寺，造成15人死亡，送往各醫院的傷者人數已超過80人。

針對這起爆炸事件，巴基斯坦總理夏立夫（ShehbazSharif）在聲明中表達「深切哀痛」，並予以「強烈譴責」。