挪威軍事專家：應增加國防預算防禦混和戰

挪威國防大學教授海爾表示，挪威與歐洲各國為防範俄國侵略而大幅增加國防預算、採購大量武器，他認為歐洲準備的方向錯誤，俄國主要的威脅在於透過混和戰分裂社會、打亂社會秩序，他認為挪威與歐洲應該增加國防預算防禦混和戰。

挪威國防大學（NDUC）教授海爾（Tormod Heier）接受挪威廣播公司（NRK）訪問表示，挪威與歐洲各國把國防預算用在錯誤的地方，他認為俄國攻打挪威的確是最糟的狀況但也是最不可能發生的，他認為歐洲整體的軍事武力條件遠比俄羅斯強大。

報導指出，全歐洲的士兵總數幾乎是俄國的2倍；歐洲的空軍也比俄國的數量更多、更先進；海軍方面歐洲也有更多的戰艦，以及與俄國同樣數量的潛艇；甚至在法國與英國也有核武能夠應對俄國的核彈頭。

海爾認為，挪威與歐洲各國軍隊理所當然該建立更有效、獨立的自衛能力，但重點不是士兵或武器數量，而是每個國家的軍事資源必須能夠整合。

他認為，歐洲最有可能被混和戰破壞行為攻擊，例如海纜、電力設備、採油設備遭到破壞，再加上認知作戰讓社會極化、破壞人與人之間的信任。

他表示，國防部門因為川普與普丁的威脅得到大筆預算，但挪威最有可能受到攻擊的部分都是警察要去應對的，警方並沒有足夠的配套與資源去處理這種還沒達到戰爭條件的危機。

海爾認為警方目前因為法律與制度的關係受限，加上犯罪與幫派問題，非國家執行的混和戰是目前應該要加強關注的。

他警告，俄國透過混和戰在社會製造恐慌，若某些地方政府的功能失效，人們將會開始感到不安，對公部門的信任也會遭破壞，這可能會造成社會極化。

他說這是俄國的典型手段，製造分裂然後進行統治，若社會開始內亂，一個國家就會被弱化。

海爾認為，挪威應該參考芬蘭的防禦經驗，芬蘭在歷史曾有面對俄國侵略，因此備戰是芬蘭的日常，各行各業的人都有相關訓練、互相連結，對俄國的壓力與混和攻擊非常有警覺。

他說，這樣做的目的不只是擊退敵人，而是用完善的準備嚇阻俄國，讓他們知道這個國家是有韌性的並且不會因為外來威脅而自亂陣腳。

挪威國防研究所（FFI）的迪森（Sverre Diesen）回應海爾的說法，重點不是歐洲總共有多少武器，而是這40多個國家各有不同的國家安全考量。

迪森不反對歐洲軍事潛力的確大於俄國，但在俄國攻擊時能夠有效出動的軍力才是重點。

挪威國軍參謀長克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）表示，目前歐洲面對的威脅的確很複雜，他也指出數位攻擊、認知作戰和惡意破壞是嚴重挑戰，他認同這些威脅必須由國防軍以外的單位去處理。

他認為增強全民防衛對於打造有韌性的社會是非常重要的。他表示，國防軍的首要任務是用軍事手段防衛挪威，確保挪威的自由與領土完整。