南韓官員稱北韓問題可望有進展 傳美將豁免人道制裁
南韓一名高階官員今天表示，關於北韓的問題可能在「未來數日內」出現「新進展」。與此同時，有韓媒報導稱，川普政府已決定批准對平壤的人道主義制裁豁免。
法新社報導，這名高階官員在美國與記者會面時表示，首爾已為促使北韓重返對話做出相當大的努力。
這位不願透露姓名的政府官員說：「未來數日內，關於北韓（問題）可能會有一些新的進展。」
由於平壤發展遭禁的核武計畫，華府長期以來一直要求北韓放棄核武，北韓也因此遭受聯合國多輪制裁。
這位南韓高階官員是在談及美國總統川普預計於4月訪問中國的行程時，發表上述評論。
川普去年在旋風式的亞洲之行中，曾多次向北韓領導人金正恩示好，表示他對舉行會面抱持「百分之百」的開放態度，甚至承認北韓「可算是一個核武強權」，此舉顛覆了美國數十年來的政策。
北韓並未回應川普的提議，並一再重申永遠不會放棄核武。
南韓的「東亞日報」今天引述不具名的首爾政府消息人士報導，川普政府已決定在聯合國安理會第1718號決議所設委員會中，解除對北韓人道援助計畫的制裁。
分析人士指出，此舉將允許南韓的非政府組織（NGO）向北韓提供人道援助，例如營養補充品、醫療設備和淨水系統等。北韓是一個貧困的國家，長期以來難以滿足人民基本民生需求。
