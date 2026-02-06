快訊

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川曝最快這時簽約

南韓官員稱北韓問題可望有進展 傳美將豁免人道制裁

中央社／ 首爾6日綜合外電報導

南韓一名高階官員今天表示，關於北韓的問題可能在「未來數日內」出現「新進展」。與此同時，有韓媒報導稱，川普政府已決定批准對平壤的人道主義制裁豁免。

法新社報導，這名高階官員在美國與記者會面時表示，首爾已為促使北韓重返對話做出相當大的努力。

這位不願透露姓名的政府官員說：「未來數日內，關於北韓（問題）可能會有一些新的進展。」

由於平壤發展遭禁的核武計畫，華府長期以來一直要求北韓放棄核武，北韓也因此遭受聯合國多輪制裁。

這位南韓高階官員是在談及美國總統川普預計於4月訪問中國的行程時，發表上述評論。

川普去年在旋風式的亞洲之行中，曾多次向北韓領導人金正恩示好，表示他對舉行會面抱持「百分之百」的開放態度，甚至承認北韓「可算是一個核武強權」，此舉顛覆了美國數十年來的政策。

北韓並未回應川普的提議，並一再重申永遠不會放棄核武。

南韓的「東亞日報」今天引述不具名的首爾政府消息人士報導，川普政府已決定在聯合國安理會第1718號決議所設委員會中，解除對北韓人道援助計畫的制裁。

分析人士指出，此舉將允許南韓的非政府組織（NGO）向北韓提供人道援助，例如營養補充品、醫療設備和淨水系統等。北韓是一個貧困的國家，長期以來難以滿足人民基本民生需求。

北韓 川普 核武 美國 南韓 人權
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「她不會讓日本人民失望」 川普高調挺高市 喊話3.19白宮見

報復川普蠻幹？在冬奧「打敗美國隊」比以往更爽快

紐時：習近平認為「台灣問題」是此次川習通話重中之重

川普害慘美觀光業？國際旅客數年減4% 逆全球成長趨勢

相關新聞

美俄核武條約失效 俄表遺憾 川普喊簽新協議

美俄兩國2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」(New Strategic Arms Reduction Treaty，...

「她不會讓日本人民失望」 川普高調挺高市 喊話3.19白宮見

日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指...

俄羅斯入侵兵推 美國缺席 北約慘輸1.5萬俄軍

歐洲各國近期加快防務整備，評估與俄羅斯爆發衝突的可能性，但德國5日公布的最新兵棋推演結果卻顯示，歐洲與北大西洋公約組織(...

中東盟友急勸別取消 美伊移至阿曼重回談判桌

在美國與伊朗的外交談判已安排6日舉行之際，美軍仍持續在中東集結，美國總統川普則向伊朗領導高層發出新警告，直言伊朗最高領袖...

稱波蘭議長侮辱川普 美國大使宣布斷絕往來

美國駐波蘭大使羅斯今天宣布，美國與波蘭眾議院議長查札斯提「將不會再有進一步往來、接觸或溝通」，原因是羅斯稱查札斯提「對川...

繼承祖父頭銜？ 金正恩傳重啟已廢止多年的「主席制」

美國智庫「北緯38度」3日分析，北韓領導人金正恩可能繼承祖父金日成「主席」頭銜，透過即將召開的勞動黨第9次代表大會與最高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。