快訊

「豆腐媽媽」重演神仙谷悲劇？傷者未婚妻驚訝民視說法：不知負責定義

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

台東彩券行第10次刮中百萬元 女子抱著刮刮樂睡一晚

印尼澳洲簽署新安全條約 加強軍事合作

中央社／ 雅加達6日綜合外電報導

印尼總統普拉伯沃與澳洲總理艾班尼斯今天在雅加達會面。普拉伯沃會後表示，印尼與澳洲已簽署一項安全條約，包括加強軍事合作。這項條約的具體細節尚未對外公開。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年11月訪問澳洲時，兩國便首度宣布將簽署該條約。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）今天在雅加達表示：「這項協議顯示澳洲與印尼的關係比以往任何時候都更加強大。」

他指出：「該條約是我們現有安全與國防合作的重大延伸，展現了兩國夥伴關係的實力，以及我們互信與合作的深度。」

普拉伯沃則表示，這項協議反映了兩國之間的關係。他說：「對印尼而言，這體現了我們致力於睦鄰原則，以及奉行獨立自主（free and active）外交政策。」

普拉伯沃強調：「印尼與澳洲注定比鄰而居，我們選擇在信任與善意的基礎上建立這段關係。」

印尼長期奉行不結盟外交政策，承諾與各國維持友好關係，而不加入任何正式的軍事集團。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）曾表示，今天簽署的這項條約是以兩國1995年安全協議為藍本。

印澳1995年的安全協議在1999年宣告廢除。當時東帝汶（East Timor）尋求脫離印尼獨立並陷入暴力衝突，澳洲隨後領導聯合國維和部隊進駐東帝汶，導致印澳關係惡化。

澳洲 印尼
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／澳洲上屆8強班底17人參戰 未見抗癌鬥士漢崔克斯有原因

高雄今年首例登革熱境外移入 50歲男自印尼返台確診

加密貨幣交易所Gemini將裁員25% 關掉英國、歐盟和澳洲業務

妮可基嫚結束19年婚姻！切了鄉村歌王　爆將帶2女兒回澳洲生活

相關新聞

美俄核武條約失效 俄表遺憾 川普喊簽新協議

美俄兩國2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」(New Strategic Arms Reduction Treaty，...

「她不會讓日本人民失望」 川普高調挺高市 喊話3.19白宮見

日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指...

俄羅斯入侵兵推 美國缺席 北約慘輸1.5萬俄軍

歐洲各國近期加快防務整備，評估與俄羅斯爆發衝突的可能性，但德國5日公布的最新兵棋推演結果卻顯示，歐洲與北大西洋公約組織(...

中東盟友急勸別取消 美伊移至阿曼重回談判桌

在美國與伊朗的外交談判已安排6日舉行之際，美軍仍持續在中東集結，美國總統川普則向伊朗領導高層發出新警告，直言伊朗最高領袖...

稱波蘭議長侮辱川普 美國大使宣布斷絕往來

美國駐波蘭大使羅斯今天宣布，美國與波蘭眾議院議長查札斯提「將不會再有進一步往來、接觸或溝通」，原因是羅斯稱查札斯提「對川...

繼承祖父頭銜？ 金正恩傳重啟已廢止多年的「主席制」

美國智庫「北緯38度」3日分析，北韓領導人金正恩可能繼承祖父金日成「主席」頭銜，透過即將召開的勞動黨第9次代表大會與最高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。