印尼澳洲簽署新安全條約 加強軍事合作

印尼總統普拉伯沃與澳洲總理艾班尼斯今天在雅加達會面。普拉伯沃會後表示，印尼與澳洲已簽署一項安全條約，包括加強軍事合作。這項條約的具體細節尚未對外公開。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年11月訪問澳洲時，兩國便首度宣布將簽署該條約。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）今天在雅加達表示：「這項協議顯示澳洲與印尼的關係比以往任何時候都更加強大。」

他指出：「該條約是我們現有安全與國防合作的重大延伸，展現了兩國夥伴關係的實力，以及我們互信與合作的深度。」

普拉伯沃則表示，這項協議反映了兩國之間的關係。他說：「對印尼而言，這體現了我們致力於睦鄰原則，以及奉行獨立自主（free and active）外交政策。」

普拉伯沃強調：「印尼與澳洲注定比鄰而居，我們選擇在信任與善意的基礎上建立這段關係。」

印尼長期奉行不結盟外交政策，承諾與各國維持友好關係，而不加入任何正式的軍事集團。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）曾表示，今天簽署的這項條約是以兩國1995年安全協議為藍本。

印澳1995年的安全協議在1999年宣告廢除。當時東帝汶（East Timor）尋求脫離印尼獨立並陷入暴力衝突，澳洲隨後領導聯合國維和部隊進駐東帝汶，導致印澳關係惡化。