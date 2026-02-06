日媒終盤民調：自維聯盟穩保眾院過半 中道恐腰斬

日本眾議院選舉8日投開票倒數計時，每日新聞與日本經濟新聞社相繼公布終盤民調。兩家媒體皆指出，執政陣營的自由民主黨與日本維新會幾乎穩保過半的233席，且持續擴大優勢，合計席次有望突破300席，甚至逼近眾院三分之二門檻的310席。

相較之下，由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」陷入苦戰，表現不如預期，席次恐從選舉公告前的167席大幅縮水，兩家媒體皆評估可能砍半。

調查於3日至5日透過電話與網路進行，並結合實地採訪分析選情。雖然進入終盤，全國289個單一選區仍有過半屬於激戰區，尚未定出明顯勝負。「每日新聞」指出，約31%選民尚未明確表態；日經也認為，情勢仍可能因細微變化而翻盤。

●自民擴大領先 與維新合計有望掌三分之二

「每日新聞」分析，自民黨目前在289個單一選區中，於超過6成選區呈現領先，比選戰之初再度擴張；原本僅在富山縣、山口縣等10個保守縣呈現「全面領先」優勢，如今已擴大至15縣，甚至包括上屆由在野黨占多數的長野縣與靜岡縣。

比例代表方面，自民也可望大幅超越上屆取得的59席。

日經則指出，自民黨已把目標鎖定在261席以上的「絕對安定多數」，也就是可以掌控所有常任委員會主席，並在各委員會占過半席次；比例代表預估落在70席左右。

日本維新會在大阪仍保有優勢，在大阪19個選區中的13個選區維持領先，但由於執政陣營並未整合，維新在多個選區遭自民強力追趕，比例代表可能低於上屆的15席。

日媒分析認為，如果延續目前氣勢，自民與維新合計不僅可穩保過半，甚至可能取得310席以上，屆時推動法案即使在參院遭否決，仍可由眾院再度表決通過法案，也將使修憲動議在眾院單靠執政陣營即可成立。

不過，修憲案最終須在參眾兩院分別取得三分之二同意。執政陣營目前在參院未取得過半。

●中道改革聯合失速 地方與比例代表雙雙吃緊

中道改革聯合原本被視為此次選戰最大變數，但終盤民調顯示其動能不足。「每日新聞」指出，立憲長期經營的北海道與東北選區，出現被自民黨拉開差距甚至逆轉的情況；宮城4區由中道共同幹事長安住淳出馬，目前落後於自民黨候選人森下千里。

日經也指出，中道在單一選區「有望勝出」與「具有優勢」的席次較選戰之初減少約4成，比例代表雖仍維持40席上下，但整體難以保住公告前64席規模。原本公明黨出身的候選人，因為選戰規劃全數轉戰比例代表，能否有效動員支持者仍存變數。

●在野各黨分化 參政黨與未來團隊成黑馬

其他在野黨方面，兩家媒體皆評估國民民主黨維持公告前的27席左右，單一選區僅小幅斬獲，比例代表約10多席。日本共產黨氣勢低迷，恐難突破原有8席，令和新選組則力拚在比例代表保住原有8席。

值得注意的是，大幅推出單一選區候選人的參政黨，在比例代表快速吸票，可能從原本2席擴大至兩位數；新興勢力「未來團隊」（Team Mirai）也有機會取得約7至10席，但因為提報的名單人數不足，可能出現「得票高於可分配席次」的特殊情況。

新黨「減稅日本・憂國連合」預料低於原有5席；日本保守黨與社會民主黨，目前沒有候選人進入安全當選圈。

此外，投開票當天日本海沿岸恐遇降雪高峰，大雪與「超短選戰」雙重因素也被視為左右最終投票率與選情的潛在變數。