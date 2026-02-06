希臘空軍指揮官涉間諜案 向中國洩漏軍情與北約機密

希臘國防總參謀部（GEETHA）表示，今天上午逮捕一名空軍軍官，涉嫌向第三方傳遞軍事機密，導致國家利益受損，違反軍事刑法。

綜合外國媒體報導，這名涉案人年約35歲，為希臘瓦爾基扎（Varkiza）地區空軍部隊指揮官。

根據調查，犯嫌利用特殊通訊軟體，持續向中國傳送機密資訊，內容包括希臘空軍及三軍資訊，甚至北大西洋公約組織（NATO）相關情資，行為危及國家安全。據了解，他是以此換取金錢報酬。

涉案人被捕之前，曾累積大量的機密資料準備傳輸，他並試圖吸收其他人員加入；當局因此緊急展開行動，在5日清晨將他逮捕。

GEETHA聲明表示：「此次逮捕是在軍事區域內進行，並且與其他國家機關合作完成。」

當局評估此案涉及間諜活動情節嚴重，軍方已全面進入高度警戒狀態，而涉案人可能遭受嚴厲懲處。