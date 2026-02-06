稱波蘭議長侮辱川普 美國大使宣布斷絕往來

美國駐波蘭大使羅斯今天宣布，美國與波蘭眾議院議長查札斯提「將不會再有進一步往來、接觸或溝通」，原因是羅斯稱查札斯提「對川普總統直接做出令人無法容忍且無端的侮辱」。

美聯社報導，美國大使羅斯（Tom Rose）並沒有具體說明所謂的侮辱為何，但查札斯提（WlodzimierzCzarzasty）2日曾發表公開聲明，表示他不會支持他的以色列與美國同僚提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎的倡議。

查札斯提是波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）所領導的自由派政府中，一個左翼政黨的領袖之一。

自川普上任以來，波蘭不得不在捍衛歐洲盟友的同時，避免觸怒強大的盟友美國，因為鄰國烏克蘭的和平有賴於美國。

華沙至今的應對方式是由總理圖斯克處理歐盟事務，並讓由國家保守派反對黨「法律正義黨」（Lawand Justice）支持上台的總統納夫羅茨基（KarolNawrocki）與川普建立關係。

納夫羅茨基與川普關係良好，川普在去年波蘭總統大選期間為他背書，並在這位波蘭總統上任後不久即邀請他訪問白宮。

去年9月，當兩國總統並肩坐在白宮時，川普宣布他不打算從波蘭撤出美軍，此舉被視為對這位新總統及他的目標的支持。川普甚至說：「如果他們想要，我們會在那裡部署更多部隊。」

然而，本週的爭端凸顯了波蘭在當前國際情勢下的艱難處境。

查札斯提2日毫不諱言地表示，川普「不配獲得諾貝爾和平獎」。他說，川普「代表了強權政治，並透過武力推行交易型政治」，這位波蘭政治家補充說，這通常意味著「違反國際法」。

他批評川普未充分認可波蘭士兵在美軍任務中扮演的角色，並批評川普「將其他領土視為工具」，例如格陵蘭。

波蘭總理圖斯克迅速對羅斯的宣布做出回應。

圖斯克今天下午在社群平台X上寫道：「羅斯大使先生，盟友之間應該互相尊重，而不是說教。」

然而，羅斯並未退讓。他回覆圖斯克說，儘管波蘭總理本人是「一位模範盟友與美國的摯友」，但查札斯提的言論「對貴國政府具有潛在的損害」。

羅斯警告，侮辱川普這位「波蘭在白宮有史以來最偉大的朋友」，是波蘭領袖「最不該做的事」。

查札斯提本人則在今天晚間表示，儘管他尊重美國作為波蘭的關鍵盟友，但他不會改變自己的立場。

美國國務院並未立即回應置評請求。