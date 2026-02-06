快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

美伊談判在即 為何川普動武機率偏高？專家點出個性關鍵

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2月5日在白宮園區的老艾森豪威爾行政辦公大樓南院禮堂，就「TrumpRx」致詞。美聯社
美國總統川普2月5日在白宮園區的老艾森豪威爾行政辦公大樓南院禮堂，就「TrumpRx」致詞。美聯社

阿拉伯媒體報導，美國伊朗6日將在阿曼展開外交談判之際，美國總統川普正評估多條處理伊朗問題的不同路線，各自伴隨政治風險與地緣政治不確定性。華府多名智庫專家認為，軍事行動恐成最可能的走向。

阿聯《國民報》（The National）報導，白宮發言人李維特5日表示，外交始終是川普的「首要選項」，但同時提醒伊朗，川普「作為歷史上最強大軍事力量的三軍統帥，除了外交之外，手中還有許多選項可用」。

昆西研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）副總裁帕爾西（Trita Parsi）指出，以色列正遊說發動打擊行動，時間拖得越久，川普就越可能被說服，「他性子急，拖得越久，就越容易認定必須動武，也不太可能長期承受來自以色列的壓力。」

曾於2015年至2017年出任英國駐葉門大使、現為華府捍衛民主基金會（FDD）資深研究員的菲頓－布朗（Edmund Fitton-Brown）則表示，很難想像德黑蘭會在談判中作出足夠讓步，讓美國能夠合理宣稱已取得突破。

他說：「也正是在這一點上，我認為軍事衝突發生的可能性高於不發生，因為我不認為美國能在未從伊朗身上取得重大讓步的情況下全身而退，而不對總統造成重大的聲譽損失。」

一名知情消息人士透露，川普的女婿庫許納正密切參與白宮內部針對伊朗可能出現政權過渡的規畫，並協助找來伊朗裔美國商界人士組成顧問團，為哈米尼若遭推翻後可能出現的過渡安排提供意見，以因應教士政權一旦垮台後的治理需求。另一名消息人士也證實，庫許納確實有參與其中。白宮對此報導未予評論。

伊朗 美國 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本評價川習通話 警惕川普在4月訪陸時傾向對中融合路線

白宮不給對韓關稅調升時間表 南韓內外補救、憂牽動更多敏感議題

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3月19日訪白宮

相關新聞

連YOASOBI都被超車！高市YT宣傳片不到10天破億 遭疑「砸錢灌水」

日本正舉行堪稱「隆冬的超短期決戰」的眾議院選戰，執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳一支由首相高市早苗擔任主角的宣傳影...

美伊談判在即 為何川普動武機率偏高？專家點出個性關鍵

阿拉伯媒體報導，美國與伊朗6日將在阿曼展開外交談判之際，美國總統川普正評估多條處理伊朗問題的不同路線，各自伴隨政治風險與...

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）5日宣布，美國將不再與波蘭國會下議院議長恰扎斯蒂（Włodzimierz Czar...

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指...

帶女兒出門前先看天空 烏克蘭城市「無人機獵殺」日常

烏克蘭南部城市赫松被無人機的死亡威脅全面籠罩。這個城市位在前線，俄軍從聶伯河對岸發射無人機，鎖定街頭平民獵殺，過去一年已造成數百人死亡，迫使城市生活全面轉入地下，也預示未來其他戰亂城市的樣貌。 在赫松一間日托中心的家長接送時間，36歲的塔妮亞．列申科（Tanya Leshchenko）坐在走廊的長椅上，為5歲女兒穿上紫色冬季大衣。但她在踏出門前還要再做一件事。

軌道上的資本槓桿：從SpaceX上市看懂美中太空競爭的制度性差異

2026年，全球資本市場最受矚目的焦點莫過於馬斯克（Elon Musk）所創辦的 SpaceX 預計於年中到年底這段期間內上市。近期 SpaceX 也動作頻頻，先是收購馬斯克的另一間 AI 公司 xAI，並尋求提早成為指數成分股，因而不斷登上媒體版面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。