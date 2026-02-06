美伊談判在即 為何川普動武機率偏高？專家點出個性關鍵

阿拉伯媒體報導，美國與伊朗6日將在阿曼展開外交談判之際，美國總統川普正評估多條處理伊朗問題的不同路線，各自伴隨政治風險與地緣政治不確定性。華府多名智庫專家認為，軍事行動恐成最可能的走向。

阿聯《國民報》（The National）報導，白宮發言人李維特5日表示，外交始終是川普的「首要選項」，但同時提醒伊朗，川普「作為歷史上最強大軍事力量的三軍統帥，除了外交之外，手中還有許多選項可用」。

昆西研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）副總裁帕爾西（Trita Parsi）指出，以色列正遊說發動打擊行動，時間拖得越久，川普就越可能被說服，「他性子急，拖得越久，就越容易認定必須動武，也不太可能長期承受來自以色列的壓力。」

曾於2015年至2017年出任英國駐葉門大使、現為華府捍衛民主基金會（FDD）資深研究員的菲頓－布朗（Edmund Fitton-Brown）則表示，很難想像德黑蘭會在談判中作出足夠讓步，讓美國能夠合理宣稱已取得突破。

他說：「也正是在這一點上，我認為軍事衝突發生的可能性高於不發生，因為我不認為美國能在未從伊朗身上取得重大讓步的情況下全身而退，而不對總統造成重大的聲譽損失。」

一名知情消息人士透露，川普的女婿庫許納正密切參與白宮內部針對伊朗可能出現政權過渡的規畫，並協助找來伊朗裔美國商界人士組成顧問團，為哈米尼若遭推翻後可能出現的過渡安排提供意見，以因應教士政權一旦垮台後的治理需求。另一名消息人士也證實，庫許納確實有參與其中。白宮對此報導未予評論。