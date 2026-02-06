華郵：美俄恢復高層軍事對話 觸及俄烏外更多議題

華盛頓郵報披露，美俄將恢復2022年俄國入侵烏克蘭前夕中止的高層軍事對話。此舉顯示川普政府在美俄「新戰略武器裁減條約」今天到期失效之際，仍願與俄國推動關係正常化。

規範美俄雙方各自持有核武數量與種類的「新戰略武器裁減條約」（New START）5日到期。美國總統川普呼籲制定一項「全新、更完善且現代化」的協議。

華郵認為，美俄恢復高層軍事對話與尋求新的戰略限武條約兩項發展，時值各方力求結束已持續4年俄烏戰爭的背景。按一名美方官員說法，華府與克宮決定恢復軍事對話，是圍繞俄烏和平進程直接衍生的結果，近幾日美俄之間的互動為進一步對話創造出空間。

五角大廈官員在一份聲明中表示，恢復高層軍事對話後由美軍歐洲司令部司令格林克維奇（Alexus G.Grynkewich）與俄軍的對口接觸。聲明指出，這項對話目標在於營造「提升透明度並降低衝突風險」的管道。

恢復官方對話代表美俄兩軍之間將建立正式會談架構與互動時程，類似美國目前已重新和中國所建立的軍事溝通機制；美中雙方現依據這項架構討論軍艦或軍機近距離接觸事件或其他更高層級議題。

美俄恢復定期對話也將使莫斯科能與華府就烏克蘭戰爭以外的安全議題進行討論；此舉可能進一步刺激不滿川普處理與俄國關係的歐洲諸國。

Axios新聞網引述3名知情人士透露，美俄有望達成一項協議，願在5日到期後持續遵守「新戰略武器裁減條約」既有的相關規範。

不過其中兩名消息人士提醒，協議仍需經兩國總統批准；另一消息人士證實，美俄相關談判在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行。

儘管美俄談判代表同意遵循「新戰略武器裁減條約」的精神，但一名美方官員提醒，這項安排只能算是「君子協議」，因為「新戰略武器裁減條約」按規定在技術上無法正式延長。

另一消息人士表示，在川普與普丁正式表態支持之前，任何結果都不能視作正式生效。