華郵：美俄恢復高層軍事對話 觸及俄烏外更多議題

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

華盛頓郵報披露，美俄將恢復2022年俄國入侵烏克蘭前夕中止的高層軍事對話。此舉顯示川普政府在美俄「新戰略武器裁減條約」今天到期失效之際，仍願與俄國推動關係正常化。

規範美俄雙方各自持有核武數量與種類的「新戰略武器裁減條約」（New START）5日到期。美國總統川普呼籲制定一項「全新、更完善且現代化」的協議。

華郵認為，美俄恢復高層軍事對話與尋求新的戰略限武條約兩項發展，時值各方力求結束已持續4年俄烏戰爭的背景。按一名美方官員說法，華府與克宮決定恢復軍事對話，是圍繞俄烏和平進程直接衍生的結果，近幾日美俄之間的互動為進一步對話創造出空間。

五角大廈官員在一份聲明中表示，恢復高層軍事對話後由美軍歐洲司令部司令格林克維奇（Alexus G.Grynkewich）與俄軍的對口接觸。聲明指出，這項對話目標在於營造「提升透明度並降低衝突風險」的管道。

恢復官方對話代表美俄兩軍之間將建立正式會談架構與互動時程，類似美國目前已重新和中國所建立的軍事溝通機制；美中雙方現依據這項架構討論軍艦或軍機近距離接觸事件或其他更高層級議題。

美俄恢復定期對話也將使莫斯科能與華府就烏克蘭戰爭以外的安全議題進行討論；此舉可能進一步刺激不滿川普處理與俄國關係的歐洲諸國。

Axios新聞網引述3名知情人士透露，美俄有望達成一項協議，願在5日到期後持續遵守「新戰略武器裁減條約」既有的相關規範。

不過其中兩名消息人士提醒，協議仍需經兩國總統批准；另一消息人士證實，美俄相關談判在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比進行。

儘管美俄談判代表同意遵循「新戰略武器裁減條約」的精神，但一名美方官員提醒，這項安排只能算是「君子協議」，因為「新戰略武器裁減條約」按規定在技術上無法正式延長。

另一消息人士表示，在川普與普丁正式表態支持之前，任何結果都不能視作正式生效。

美俄 戰略 軍事
相關新聞

連YOASOBI都被超車！高市YT宣傳片不到10天破億 遭疑「砸錢灌水」

日本正舉行堪稱「隆冬的超短期決戰」的眾議院選戰，執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳一支由首相高市早苗擔任主角的宣傳影...

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）5日宣布，美國將不再與波蘭國會下議院議長恰扎斯蒂（Włodzimierz Czar...

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指...

軌道上的資本槓桿：從SpaceX上市看懂美中太空競爭的制度性差異

2026年，全球資本市場最受矚目的焦點莫過於馬斯克（Elon Musk）所創辦的 SpaceX 預計於年中到年底這段期間內上市。近期 SpaceX 也動作頻頻，先是收購馬斯克的另一間 AI 公司 xAI，並尋求提早成為指數成分股，因而不斷登上媒體版面。

帶女兒出門前先看天空 烏克蘭城市「無人機獵殺」日常

烏克蘭南部城市赫松被無人機的死亡威脅全面籠罩。這個城市位在前線，俄軍從聶伯河對岸發射無人機，鎖定街頭平民獵殺，過去一年已造成數百人死亡，迫使城市生活全面轉入地下，也預示未來其他戰亂城市的樣貌。 在赫松一間日托中心的家長接送時間，36歲的塔妮亞．列申科（Tanya Leshchenko）坐在走廊的長椅上，為5歲女兒穿上紫色冬季大衣。但她在踏出門前還要再做一件事。

挪威警方啟動調查 前總理賈格蘭德捲入艾普斯坦風暴

挪威警方今天指出，針對前總理賈格蘭德（Thorbjørn Jagland）與遭定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey E...

