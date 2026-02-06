快訊

美元走強 觸及兩周最高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數5日連續第二天上漲。 路透
美元周四（5日）觸及兩周以來最高。日圓兌美元連續第五個交易日貶值。英鎊則在英國央行以微弱優勢決定維持利率不變後下跌。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四連續第二個交易日上漲，漲幅0.21%升至97.824。盤中一度觸及1月23日以來最高。

路透說，本周美元站穩腳跟，投資人風險偏好轉弱，金融市場正在權衡美國企業財報季到目前為止的表現。財報季現已進行到超過一半。

美國最新的就業數據顯示，勞動力市場仍屬脆弱，因初領失業金人數增幅超過預期，去年12月的職位空缺數也比預估少。

Bannockburn Global Forex外匯首席市場策略師Marc Chandler表示，現在市場想問的是，美元將維持整體橫盤區間整理的走勢，還是將迎來更深幅度的反彈。他說，鑑於美國通膨仍處高位且經濟基本面穩固，美國聯準會（Fed）似乎無意急於再次降息，準Fed新主席華許上任後，應該仍會是這個基調。

日圓兌美元匯率，周四連五跌，再貶0.11%，報157.04日圓兌1美元。日本公債上漲，30年期公債拍賣表現穩健，在本周末眾議院選舉前，緩和了市場情緒。

英國央行周四以五票對四票決定維持利率不變，正反意見的差距比市場預期更接近。英國央行立場偏鴿，交易員因而增加對英國降息前景的押注。英鎊周四兌美元下跌0.8%，至1.3544美元兌1英鎊，這是1月23日以來最低水準。

市場另外也擔憂英國政府的穩定性。首相施凱爾現在面臨的政治壓力正在加大，原因是他明知現已辭去駐美大使職務的曼德森，與聲名狼藉的艾普斯坦關係匪淺，還任命曼德森出任駐美大使。事件餘波影響到施凱爾能否保住首相之位。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley說，「5月地方選舉後，首相可能面臨保位戰本在預料之中，如今看來領導權挑戰或將提前到來」，「若工黨領導權易主，英鎊將面臨特別劇烈的震盪」。

歐洲央行周四政策會議亦維持利率不變。歐元兌美元下跌0.2%，至1.1783美元兌1歐元。宏利投資管理資深全球宏觀分析師Erica Camilleri評論歐洲央行決策時表示， 「我們認同對於經濟韌性相對鷹派的判斷，這種韌性得益於低失業率、穩健的民營部門資產負債表、財政刺激以及先前的貨幣寬鬆」，「在政策立場處於舒適的中性區間情況下，進一步寬鬆的門檻仍然很高」。

美元走強 觸及兩周最高

