快訊

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

重磅快評／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

達能擴大召回嬰兒配方奶粉 範圍遍及歐洲多國

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導

法國食品巨擘達能（Danone）及旗下產品銷售國的衛生主管機關今天表示，達能已將嬰兒配方奶粉的召回範圍擴大至奧地利、法國、德國、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和瑞士。

法新社報導，自去年12月以來，由於產品可能受到一種會引發噁心、嘔吐和腹瀉的毒素污染，達能及其他數家製造商已在全球超過60個國家發布了嬰兒配方奶粉的召回令。

根據各國主管機關的說法，在達能最新一波的召回行動中，有數百批次的配方奶粉受到影響，其中包括在奧地利和德國超過120批的「愛他美」（Aptamil）和「美樂寶」（Milumil），以及在法國119批的「佳麗雅」（Gallia）和「貝樂蒂」（Bledilait）。

達能表示，此次召回是「在有關仙人掌桿菌毒素（cereulide）的最新建議背景下」進行。

達能今天發布聲明指出：「我們希望讓所有父母放心：我們的嬰兒配方奶粉是安全的。我們所有的嬰兒配方奶粉都依照嚴格的食品安全規範生產，並在出廠前經過嚴格的品管控制。」

歐洲食品安全局（EFSA）2日已大幅下修仙人掌桿菌毒素的最高容許含量。

這次可能受污染的嬰兒配方奶粉召回事件，已使外界將焦點集中在中國生技公司嘉必優上，嘉必優是嬰兒配方奶備受質疑的某項成分的供應商。

達能表示，消費者應將被召回的嬰兒配方奶粉產品退回購買店家。

由於製造商的批次大小各不相同，他們並未說明此次召回行動具體涉及多少數量的產品。

嬰兒 法國 羅馬尼亞
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

涉為中國攔截軍事資料 法國檢方起訴4嫌兩人中籍

涉嫌為陸從事間諜活動 4人法國遭逮…陸外交部駁：惡意誹謗和抹黑

美中仍稱霸！2025億萬富豪國別榜出爐 台灣51人擠進前十

巴黎女廚師赴日研修大喊「應該早點來」！法國8千元課程 日本不到20元

相關新聞

連YOASOBI都被超車！高市YT宣傳片不到10天破億 遭疑「砸錢灌水」

日本正舉行堪稱「隆冬的超短期決戰」的眾議院選戰，執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳一支由首相高市早苗擔任主角的宣傳影...

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指...

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）5日宣布，美國將不再與波蘭國會下議院議長恰扎斯蒂（Włodzimierz Czar...

軌道上的資本槓桿：從SpaceX上市看懂美中太空競爭的制度性差異

2026年，全球資本市場最受矚目的焦點莫過於馬斯克（Elon Musk）所創辦的 SpaceX 預計於年中到年底這段期間內上市。近期 SpaceX 也動作頻頻，先是收購馬斯克的另一間 AI 公司 xAI，並尋求提早成為指數成分股，因而不斷登上媒體版面。

帶女兒出門前先看天空 烏克蘭城市「無人機獵殺」日常

烏克蘭南部城市赫松被無人機的死亡威脅全面籠罩。這個城市位在前線，俄軍從聶伯河對岸發射無人機，鎖定街頭平民獵殺，過去一年已造成數百人死亡，迫使城市生活全面轉入地下，也預示未來其他戰亂城市的樣貌。 在赫松一間日托中心的家長接送時間，36歲的塔妮亞．列申科（Tanya Leshchenko）坐在走廊的長椅上，為5歲女兒穿上紫色冬季大衣。但她在踏出門前還要再做一件事。

挪威警方啟動調查 前總理賈格蘭德捲入艾普斯坦風暴

挪威警方今天指出，針對前總理賈格蘭德（Thorbjørn Jagland）與遭定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey E...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。