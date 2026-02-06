達能擴大召回嬰兒配方奶粉 範圍遍及歐洲多國

法國食品巨擘達能（Danone）及旗下產品銷售國的衛生主管機關今天表示，達能已將嬰兒配方奶粉的召回範圍擴大至奧地利、法國、德國、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和瑞士。

法新社報導，自去年12月以來，由於產品可能受到一種會引發噁心、嘔吐和腹瀉的毒素污染，達能及其他數家製造商已在全球超過60個國家發布了嬰兒配方奶粉的召回令。

根據各國主管機關的說法，在達能最新一波的召回行動中，有數百批次的配方奶粉受到影響，其中包括在奧地利和德國超過120批的「愛他美」（Aptamil）和「美樂寶」（Milumil），以及在法國119批的「佳麗雅」（Gallia）和「貝樂蒂」（Bledilait）。

達能表示，此次召回是「在有關仙人掌桿菌毒素（cereulide）的最新建議背景下」進行。

達能今天發布聲明指出：「我們希望讓所有父母放心：我們的嬰兒配方奶粉是安全的。我們所有的嬰兒配方奶粉都依照嚴格的食品安全規範生產，並在出廠前經過嚴格的品管控制。」

歐洲食品安全局（EFSA）2日已大幅下修仙人掌桿菌毒素的最高容許含量。

這次可能受污染的嬰兒配方奶粉召回事件，已使外界將焦點集中在中國生技公司嘉必優上，嘉必優是嬰兒配方奶備受質疑的某項成分的供應商。

達能表示，消費者應將被召回的嬰兒配方奶粉產品退回購買店家。

由於製造商的批次大小各不相同，他們並未說明此次召回行動具體涉及多少數量的產品。