快訊

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

重磅快評／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

聽新聞
0:00 / 0:00

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
波蘭國會下議院議長恰扎斯蒂，1月14日攝於德國柏林。美聯社
波蘭國會下議院議長恰扎斯蒂，1月14日攝於德國柏林。美聯社

美國波蘭大使羅斯（Tom Rose）5日宣布，美國將不再與波蘭國會下議院議長恰扎斯蒂（Włodzimierz Czarzasty）有「任何進一步的往來、接觸或溝通」，而且「立即生效」，原因是羅斯稱，恰扎斯蒂對美國總統川普發表「荒謬且無端的侮辱」。

美聯社報導，恰扎斯蒂是左翼政黨民主左派聯盟（SLD）領導人之一，該黨加入波蘭總理圖斯克所領導的自由派政府。羅斯並未具體說明所謂的「侮辱」內容，但恰扎斯蒂2日發表公開聲明，表示不會支持以色列國會議長與美國眾議院議長所提出、提名川普角逐諾貝爾和平獎的倡議。

恰扎斯蒂2日直言川普「不配獲得諾貝爾和平獎」，並指川普「代表的是強權政治，透過使用武力來推動交易式政治」，而這往往意味著「違反國際法」。他也批評，川普沒有充分肯定波蘭士兵在美國軍事任務中所扮演的角色，並對格陵蘭等「其他領土」採取「工具性對待」。

自從川普上台以來，波蘭就必須在捍衛歐洲盟友與不惹惱最強大盟友美國之間小心拿捏分寸，而鄰國烏克蘭的和平在很大程度上也仰賴美國。華沙至今能夠維持這種平衡，是透過讓圖斯克負責歐盟事務，並由在民族保守派在野黨「法律與正義黨」支持下上台的總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）出面與川普建立聯繫；羅斯與恰扎斯蒂的爭端，凸顯了波蘭在當前國際情勢下所處位置的艱難。

對此，圖斯克當天下午隨即在社群平台「X」發文表示：「羅斯大使先生，盟友之間應該彼此尊重，而不是互相訓話。」羅斯則未因此退讓，回覆指出，儘管圖斯克本人是「美國的模範盟友與偉大的朋友」，但恰扎斯蒂的言論「對你的政府可能造成相當大的傷害」。

羅斯警告，侮辱川普這位「波蘭在白宮所擁有過最偉大的朋友」，是任何一位波蘭領導人「最不該做的事」。恰扎斯蒂本人當晚表示，儘管尊重美國作為波蘭的關鍵盟友，但他不會改變自己的立場。美國國務院尚未立即回應置評請求。

美國 波蘭 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3月19日訪白宮

英國擬將戰略島嶼移交非洲國家 川普有但書同意

大陸官媒強調川習通話談台灣 專家：為4月討論鋪墊

相關新聞

連YOASOBI都被超車！高市YT宣傳片不到10天破億 遭疑「砸錢灌水」

日本正舉行堪稱「隆冬的超短期決戰」的眾議院選戰，執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳一支由首相高市早苗擔任主角的宣傳影...

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指...

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來

美國駐波蘭大使羅斯（Tom Rose）5日宣布，美國將不再與波蘭國會下議院議長恰扎斯蒂（Włodzimierz Czar...

軌道上的資本槓桿：從SpaceX上市看懂美中太空競爭的制度性差異

2026年，全球資本市場最受矚目的焦點莫過於馬斯克（Elon Musk）所創辦的 SpaceX 預計於年中到年底這段期間內上市。近期 SpaceX 也動作頻頻，先是收購馬斯克的另一間 AI 公司 xAI，並尋求提早成為指數成分股，因而不斷登上媒體版面。

帶女兒出門前先看天空 烏克蘭城市「無人機獵殺」日常

烏克蘭南部城市赫松被無人機的死亡威脅全面籠罩。這個城市位在前線，俄軍從聶伯河對岸發射無人機，鎖定街頭平民獵殺，過去一年已造成數百人死亡，迫使城市生活全面轉入地下，也預示未來其他戰亂城市的樣貌。 在赫松一間日托中心的家長接送時間，36歲的塔妮亞．列申科（Tanya Leshchenko）坐在走廊的長椅上，為5歲女兒穿上紫色冬季大衣。但她在踏出門前還要再做一件事。

挪威警方啟動調查 前總理賈格蘭德捲入艾普斯坦風暴

挪威警方今天指出，針對前總理賈格蘭德（Thorbjørn Jagland）與遭定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey E...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。