快訊

台股開低急殺逾500點摜破月線 五大權值僅靠日月光投控撐場

敗壞風紀！南港督察組長與鍾文智同包廂喝花酒玩樂 恐遭拔官調職

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

連YOASOBI都被超車！高市YT宣傳片不到10天破億 遭疑「砸錢灌水」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳首相高市早苗擔任主角的宣傳影片，公開不到10天播放次數即突破1億次，不少知名YouTuber直言「播放次數不太正常」。翻攝：YouTube / 自民党
日本執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳首相高市早苗擔任主角的宣傳影片，公開不到10天播放次數即突破1億次，不少知名YouTuber直言「播放次數不太正常」。翻攝：YouTube / 自民党

日本正舉行堪稱「隆冬的超短期決戰」的眾議院選戰，執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳一支由首相高市早苗擔任主角的宣傳影片，公開不到10天播放次數即突破1億次，達成速度遠快於人氣歌手YOASOBI以熱門歌曲《アイドル》達成的35天紀錄，不少知名YouTuber也直言「播放次數不太正常」。外界認為，背後有龐大的廣告費支撐，熟悉社群媒體選戰操作的專家也指出，相關廣告預算恐怕不只數億日圓。

集英社オンライン與體育日本報報導，日本新興政黨參政黨在去年7月的參議院選舉中一口氣拿下14席，神谷宗幣的演說被剪成短影音在網路上大量流傳，成為該黨在社群平台累積支持的重要助力。然而，神谷3日在社群平台「X」發文坦言，「在網路空中戰上陷入苦戰。其他政黨砸了非常多錢。」

截至5日，高市的宣傳影片播放數已達「超過1億1000萬次」的異常水準。日媒《FLASH》報導，擁有超過96萬名追蹤者的網紅「Z李」也曾發文質疑，自民黨官方頻道的播放數「不太正常」，直言就算是多名頂級YouTuber合作拍片，恐怕也難以達到如此數字，前後影片的成長幅度也顯得異常。他在另一則貼文中進一步指出，若是自然流量，播放數恐怕只有約100萬次。

一名曾任自民黨副大臣的人士透露，晚上開著電視播放YouTube時，幾乎不斷看到高市的影片，出現頻率高到令人厭煩，直言自民黨在社群媒體廣告宣傳費上，投入了前所未有的龐大金額。

一旦選戰演變成金錢對決，依據席次分配而獲得較多政黨補助金的政黨，自然更具優勢。以2025年度為例，自民黨獲得的政黨補助金約131.6億日圓（台幣約27億元），居各黨之首。在野黨中道改革聯合的相關人士也抱怨，高市的影片廣告在「X」上一整天都會出現，就算在YouTube搜尋該黨候選人，也會跳出她的影片，直言「只要砸錢，什麼都做得到，最後就變成了物量戰」。

IT記者三上洋指出，自民黨官方YouTube頻道中，包括播放次數破億的高市宣傳影片在內，只有少數幾支影片的播放數異常偏高，直言「很可能是透過廣告，硬是把播放次數灌上去」。

報導指出，近年日本政治已與網路密不可分，高市也逐步透過社群操作凝聚支持。她在2021年首次角逐自民黨總裁時未能突圍，到了2024年再度出馬，團隊就將社群媒體戰略視為關鍵武器。

日本首相兼自民黨總裁高市早苗（左）1月27日在東京為眾議院選舉進行競選演說，結束時舉起拳頭回應現場支持者。法新社
日本首相兼自民黨總裁高市早苗（左）1月27日在東京為眾議院選舉進行競選演說，結束時舉起拳頭回應現場支持者。法新社

社群媒體 影片 自民黨
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3月19日訪白宮

民調：日本眾院大選 執政聯盟可望囊括逾6成席次

新聞眼／熊本廠攻3奈米 台積電將地緣政治壓力化為助力

相關新聞

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指...

日本評價川習通話 警惕川普在4月訪陸時傾向對中融合路線

日本共同社報導，關於美國總統川普與中國國家主席習近平舉行的電話會談，日本政府官房副長官佐藤啟評價稱「美中關係的穩定對於包...

連YOASOBI都被超車！高市YT宣傳片不到10天破億 遭疑「砸錢灌水」

日本正舉行堪稱「隆冬的超短期決戰」的眾議院選戰，執政黨自民黨官方YouTube頻道上傳一支由首相高市早苗擔任主角的宣傳影...

川普速報／川普公開表態 盼與俄羅斯談判新核武協議

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •《新戰略武器裁減條約》（New START）5日到期後，川普公開表態希望與俄羅斯談判新的核武協議，為美俄戰略穩定留下不確定空間；同一時間，巴拿馬總統強硬回應中國施壓，強調不會因運河港口判決而受任何國家威脅，被視為美中地緣政治角力的最新前線。俄烏戰事方面，美國財政部長貝森特則直言，是否對俄羅斯祭出進一步制裁，將取決於和平談判的進展，顯示川普政府在對俄政策上持續保留彈性。

台灣望遠鏡／肯亞保護區蓋奢華酒店 生態代價恐比想像大

還記得「山也BOT，海也BOT」的電影台詞嗎？非洲肯亞馬賽馬拉（Masai Mara）國家公園內，即將開幕的Ritz-Carlton（麗思卡爾頓）豪華Safari酒店，每晚費用上看5000美元，私人景觀、無邊際泳池、直升機接送，聽起來像夢幻人生清單。但當地馬賽族與環保團體抗議「富人玩樂破壞生態」，開發案引發激烈爭議。台灣讀者看到這新聞，會不會聯想到自家「開發vs.生態」的拉鋸？

美俄核武最後約束到期 川普籲：制定全新現代化條約

美俄之間的「新戰略武器裁減條約」今天到期失效，美國總統川普發文表示，與其延長既有條約，應該讓美國核武專家制定一項全新、改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。