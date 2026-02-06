WEF：將調查執行長布倫德與艾普斯坦關係

世界經濟論壇（WEF）今天表示，將對執行長布倫德（BorgeBrende）與已故性罪犯艾普斯坦的交往展開獨立調查。

前挪威外交部長、現年60歲的布倫德，自2017年起擔任世界經濟論壇的執行長。此一論壇每年在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）舉行全球政商領袖年度聚會。

法新社報導，美國司法部於本月初發布的大量文件中顯示，布倫德在2018年至2019年期間，曾與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有多次互動，在文件中布倫德名字被提及逾60次，但並不代表有不當行為。

世界經濟論壇表示：「希望釐清董事會主席兼執行長布倫德與艾普斯坦共進3次商業晚宴，以及後來的電子郵件往來和簡訊聯繫等有關情事。」

「鑑於這些互動，董事會已要求稽核暨風險委員會調查此事，而委員會隨後已決定要啟動獨立審查。」

論壇強調，審查過程將維持透明，並以審慎態度、高效處理。

世界經濟論壇表示，布倫德將繼續留在論壇履行職務，但不會參與此次調查過程。

布倫德本人則發表聲明指出，2018年造訪紐約時，他曾應前挪威副總理羅德-拉森（Terje Rod-Larsen）邀請，與多位領袖及「一位被介紹為美國投資人的艾普斯坦」共進晚餐。

「隔年，我又參加了兩場類似的晚宴，有艾普斯坦和其他外交官與商界領袖在場。有關晚宴及幾封電子郵件與簡訊，就是我與他的全部互動。」

「當時對艾普斯坦的過去與犯罪行為，我完全不知情。」

他表示，若早知艾普斯坦的背景，當初便會拒絕首度晚宴邀請，以及日後所有的聯繫與邀約。

布倫德坦承，自己本應更深入瞭解艾普斯坦的過往，而未能這麼做，實感遺憾。