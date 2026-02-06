日本評價川習通話 警惕川普在4月訪陸時傾向對中融合路線

快訊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國家主席習近平4日晚間和美國總統川普通電話。（美聯社）
日本共同社報導，關於美國總統川普與中國國家主席習近平舉行的電話會談，日本政府官房副長官佐藤啟評價稱「美中關係的穩定對於包括日本在內的國際社會而言極為重要」。另一方面，川普急於拿出對華貿易談判的成果，日本對於他是否會就4月的訪華傾向於融合路線抱有警惕。

佐藤在記者會上避免就具體的會談內容作出評論，但說明稱「（日本）與美國之間在各個層面保持著溝通」，他在強調日美團結的立場上表示，「在與美國牢固的信賴關係下，對於中國，要求美方盡到與立場相符的責任」。

報導稱，對於中方發布消息稱川普重視中國在台灣問題上的關切，日本十分關注相關內容。高市政府把重點放在對華威懾上，因此對於若美中接近可能會影響日美同盟抱持危機感。

關於這次的電話會談，日本政府消息人士稱「可能只是圍繞台灣問題闡述了各自的主張」，但也流露出擔心稱「評普說的話頻繁地變化，不知道美中關係今後會怎樣」。

