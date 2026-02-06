日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）與日本首相高市早苗（左）2025年10月28日在橫須賀的美國海軍基地登上「華盛頓號」航艦。路透
美國總統川普（右）與日本首相高市早苗（左）2025年10月28日在橫須賀的美國海軍基地登上「華盛頓號」航艦。路透

日本即將於8日舉行眾議院選舉，美國總統川普於美東時間5日在真實社群發文，公開力挺首相高市早苗，並期待高市3月到訪。日媒指出，川普以現任美國總統身分公開表態支持高市，堪稱極為罕見。

川普寫道，日本將於8日舉行「對未來極為關鍵的立法選舉」，高市已證明自己是「強而有力且睿智的領導人」，並稱期待3月19日在白宮接待她來訪。

貼文並提到，川普與隨行代表團訪日期間，都對高市留下深刻印象。除國家安全議題外，美日近來也在推動一項對雙方都有利、規模可觀的貿易協議；他並稱，高市及其執政聯盟的施政表現值得高度肯定。

川普最後寫道：「因此，身為美國總統，我很榮幸對她以及她那個備受尊敬的執政聯盟所代表的一切，給予完全且全面的背書。她不會讓日本人民失望！祝你們在這個極為重要的星期日投票順利。」

日本TBS電視台指出，國家領導人就他國選舉公開表態、明確支持特定立場，往往會被指為「干涉內政」，因此一般會刻意避免。川普在表態支持高市首相後不久，也隨即表達對將於4月舉行國會大選的匈牙利總理奧班的支持。

連結：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116019257556623305

川普 日本
