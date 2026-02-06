快訊

身價數億人瑞和看護閃婚羅生門…律師列疑點：子女若有做1事 婚姻恐無效

美俄核武最後約束到期 川普籲：制定全新現代化條約

中央社／ 華盛頓5日專電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美俄之間的「新戰略武器裁減條約」今天到期失效，美國總統川普發文表示，與其延長既有條約，應該讓美國核武專家制定一項全新、改良且現代化的條約，使其能長期適用；白宮也說，將持續就此和俄羅斯進行討論。

外電先前報導，「新戰略武器裁減條約」（NewSTART）規範雙方飛彈、發射器和戰略核彈頭數量，是追溯至冷戰時期，距今半個多世紀以來一系列核協議當中的最後一項。這項條約的終止恐為令許多人憂心的無約束核軍備競賽創造條件。

川普今天在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，美國是全球最強大的國家，他在第一個任期內重建美軍，包括新的核武和翻修許多核子武器，現在也持續以史無前例的規模重建美軍力量，包括新增戰艦。

川普說，與其延長「新戰略武器裁減條約」，「我們應該讓我們的核武專家制定一項全新、改良且現代化的條約，使其能在未來長期適用」。

他批評，「新戰略武器裁減條約」不僅是美國沒談好的協議，還遭到嚴重違反。但他未進一步說明。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後在白宮記者會回應媒體詢問時重申川普發文內容並表示，美國將針對新條約持續和俄方討論。

「新戰略武器裁減條約」於2010年由時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）與時任俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署，規定各自部署、可隨時使用的核彈頭不得超過1550枚，飛彈、轟炸機與潛艦等載具總數上限為700。條約原定2021年到期，後來延長5年。

據報導，現任俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）2023年2月宣布莫斯科暫停履行條約，不過俄方強調未完全退出條約，承諾繼續遵守核武數量上限。

美國 戰略 核武
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3月19日訪白宮

英國擬將戰略島嶼移交非洲國家 川普有但書同意

大陸官媒強調川習通話談台灣 專家：為4月討論鋪墊

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

相關新聞

盟友急勸…美伊移至阿曼 重回談判桌

在美國與伊朗的外交談判已安排六日舉行之際，美軍仍持續在中東集結，美國總統川普則向伊朗領導高層發出新警告，直言伊朗最高領袖...

美俄核武最後約束到期 川普籲：制定全新現代化條約

美俄之間的「新戰略武器裁減條約」今天到期失效，美國總統川普發文表示，與其延長既有條約，應該讓美國核武專家制定一項全新、改...

日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3月19日訪白宮

日本眾議院選舉將於8日投開票，美國總統川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文力挺日本首相高市...

川習提伊朗 風險管理 美智庫：陸保自身利益

華爾街日報四日報導，對北京與莫斯科而言，伊朗都是他們在中東的關鍵支點，中俄愈來愈不願見到當地情勢失控。不過，美國國務院前...

日眾院8日大選強碰嚴寒

日本八日舉行眾議員大選，兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗五日赴東京都千代田區公所提前投票。根據氣象預報，本周末日本受...

展延條約？美俄核武最後約束到期 美媒：雙方接近達成協議

美國新聞網站Axios引述3位知情人士報導，美國與俄羅斯接近達成協議，以在「新戰略武器裁減條約」今天到期失效後繼續遵守該...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。