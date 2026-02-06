日本眾院選舉在即 川普挺高市早苗、預告她3/19訪白宮
日本眾議院選舉將於8日投開票，美國總統川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文力挺日本首相高市早苗，並提到兩人3月19日將在白宮會晤。
川普（Donald Trump）在貼中稱「這次選舉的結果對日本的未來非常重要」，而高市已證明她是一位堅強、有力、睿智的領導人，且真心愛護自己的國家。
川普寫道：「我期待3月19日歡迎高市首相到白宮。（之前）我訪問日本時，我和我的所有代表全都對她印象深刻。」
川普指出，除了國家安全之外，美國與日本在達成重大貿易協議方面也密切合作，而這項協議對兩國都有極大裨益。
他寫道，高市及其聯盟的表現，理應獲得高度肯定，「因此，作為美國總統，我很榮幸能給予她及其備受尊敬的聯盟完全且徹底的支持」，「她不會讓日本人民失望」。
高市上月23日正式宣布解散眾議院。路透社報導，各界普遍預期高市8日會勝選。
高市去年10月當選自民黨總裁（黨主席），之後在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上第一位女首相。
同月川普訪問日本時，曾與高市一同搭機前往位於神奈川縣的美軍橫須賀基地，當時川普登艦向官兵發表演說稱美國開戰一定打贏，盛讚高市是「贏家」，並強調美日關係緊密。
