日本大選投開票日恐迎來降雪高峰 可能影響投票率

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本眾議院選舉將於8日投開票，氣象廳今天預測，6日起北日本至西日本的日本海一側為中心地區將持續降雪，並在8日達到高峰。部分地區恐達警報級別，需注意交通可能癱瘓。

共同中文網報導，氣象廳並表示，一些已出現創紀錄積雪的地區預計降雪情形會持續，需注意屋頂落雪及雪崩。

根據氣象廳的說法，北海道6日將遭遇惡劣天氣，可能出現暴風雪和巨浪；7至8日在通常降雪較少的關東、九州等太平洋一側也可能會有積雪。

這屆日本眾議院選舉是36年來首次在2月舉行。共同社指出，由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」關注大雪的影響，中道共同幹事長安住淳說：「投票率和天氣或許也會改變結果。」

北海道和東北被認為是立民黨優勢選區，選舉對策相關人士說，如果連原本的支持者都因下雪而無法投票，那就糟糕了。

也有中道的幹部憂心忡忡地表示：「如果投票率極高，就會變成對首相的信任投票，選票將流向自民黨。」自民黨期待能受益於首相高市早苗的高人氣，如果投票率上升，則對自民黨有利。

