川習對話提軍售 白宮回應 美對台政策沒變

中國大陸國家主席習近平四日與美國總統川普通話，雙方觸及台灣議題，習近平要川普慎重處理對台軍售。白宮官員表示，美國對台政策「沒改變」；賴清德總統強調，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持「四個不變」。大陸國台辦昨強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

川習通話後，川普在社群平台發文，聲稱與習近平完成一場「非常出色」的電話會談。一位白宮官員回應中央社詢問時說，美國的「一中政策」即兩岸政策，是以台灣關係法、美中三公報及「對台六項保證」為基礎；美國對台政策「沒改變」。前述官員也表示，川普第二任在一中政策下，美國行政部門和兩岸互動，和川普第一任相同。

卜睿哲：為川習會定調

美國在台協會（ＡＩＴ）前主席卜睿哲回覆中央社表示，這次通話可能是為川普四月訪陸時的「川習會」具體規畫定調。有關台灣的部分，卜睿哲說，陸方的說法顯示，是習近平提出台灣議題，若他沒提，那才令人意外；川普的回應，與他一貫公開談論美中台關係的方式一致。

習近平先後與俄羅斯總統普亭及川普熱線，是否意味著俄中美三大國就一系列國際問題協調立場；大陸外交部發言人林劍說，習近平同普亭視訊會晤、同川普通話，「是中俄、中美雙方根據領導人日程商定的安排」。對於俄方披露習近平邀普亭上半年訪問大陸，林劍回應指出，「中俄兩國元首一直通過各種方式保持戰略溝通」。

陸試圖促川普改對台政策

川普預計四月訪陸，卜睿哲說，預料陸方將試圖推動川普在美國對台政策上做出某種改變；而川普將如何回應，部分端視幕僚為他在因應陸方可能試圖進行議題間的連結上，所做的準備工作。

賴總統昨到彰化縣參訪，對川習通話，賴總統說，台灣向來關注中美互動，台美也有很好的溝通管道。這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

賴總統說，第一，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國一部分的事實不變；第二，美國基於台灣關係法及六項對台保證承諾不變。第三，美國基於國家安全戰略及國防戰略，結盟友盟國家給予防禦分擔，維護印太和平穩定一個方向不變；第四，台美關係堅若磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。希望國人同胞支持政府、支持國家。

針對四日美中領導人再次通話，大陸國台辦發言人陳斌華表示，習近平「闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供的根本遵循」。他重申台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

國台辦重申慎處台灣問題

陳斌華說，民進黨當局一再企圖倚外謀獨，以武謀獨，導致台海局勢緊張動盪。美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。川普稱習近平將於今年底前後訪問白宮，林劍表示，「中美兩國元首保持著溝通和互動。關於你提到的具體問題，我目前沒有可提供的消息」。