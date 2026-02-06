川習提伊朗 風險管理 美智庫：陸保自身利益

華爾街日報四日報導，對北京與莫斯科而言，伊朗都是他們在中東的關鍵支點，中俄愈來愈不願見到當地情勢失控。不過，美國國務院前助理國務卿羅素指出，中國大陸國家主席習近平關心的是保護大陸自身利益，而非保護伊朗；眼看美軍兵力分散部署在加勒比海與中東，其實正符合北京利益。

根據大陸外交部官網新聞稿，大陸外交部部長助理劉彬五日在北京會見伊朗外交部副部長加里布阿巴迪。劉彬說，陸方一貫主張透過政治外交手段和平解決伊朗核問題，反對武力威脅和制裁施壓；陸方支持伊朗和平利用核能的合法權利，注意到伊朗多次重申無意發展核武。加里布阿巴迪則讚賞陸方在伊朗核問題上秉持客觀公正立場，願同陸方保持溝通協調。

羅素說，習近平面對川普，尤其在伊朗議題上的整體態度是風險管理。習近平在此一議題上面臨多重的利益考量，即既盼維持穩定與舒緩緊張情勢，以確保石油供應及其價格穩定，又希望避免大陸仰賴的海上航道因此遭干擾。

在美國總統川普四日和習近平的通話中，習近平提及大陸「言必信、行必果」。對此，華爾街日報同日報導說，此話旨在發出明確訊號，即北京任何在伊朗議題上做出的讓步，皆將取決於華府有無對北京做出回應，並確保大陸的國家利益。

北京至今仍未明確表態挺伊朗，態度之審慎如同此前川普大力施壓委內瑞拉之際，當時陸方並未力挺委內瑞拉總統馬杜洛。