盟友急勸 美伊移至阿曼 重回談判桌

在美國與伊朗的外交談判已安排六日舉行之際，美軍仍持續在中東集結，美國總統川普則向伊朗領導高層發出新警告，直言伊朗最高領袖哈米尼「應該非常擔心」。這是在去年五月後，兩國首度就伊朗核計畫舉行正式談判。

川普四日對美國國家廣播公司（ＮＢＣ）說，伊朗「正與我們談判」。川普女婿庫許納與美國中東特使威科夫可望參與六日的談判。

美伊原本同意在土耳其伊斯坦堡會面，其他中東國家將以觀察員身分參與。但伊方突表達希望將會談移至阿曼，並改採雙邊形式，以確保僅聚焦核議題。美方一開始也對更改地點的要求持開放態度，但隨後拒絕，最後又改變立場，如伊朗所願改在阿曼舉行。

伊朗外長阿拉奇四日在社媒Ｘ發文證實，會談預定六日上午約十時在阿曼首都馬斯開特舉行，但議程限於核問題與解除對伊朗的制裁。

魯比歐四日則說，「若伊朗人想見面，那我們準備好了」，但除了核問題，談判還需納入伊朗飛彈的射程、德黑蘭對中東各地「代理人」武裝團體的暗中支持與德黑蘭對伊朗示威者的鎮壓，那此一對話才具實質意義。

兩位美國官員向Axios新聞網說，多位中東國家領袖緊急遊說川普政府，籲請美方切勿取消與伊方的會談，才讓談判計畫重回軌道。至少有九個中東國家透過最高層級管道直接為此聯絡白宮。

其中一位美國官員說，「阿拉伯國家請我們保留這場會談，聽聽伊朗人要說什麼。我們已告知這些國家，要是他們堅持，我們就將舉行會談，但我們（對是否有用仍）很懷疑；我們對伊朗人並不天真，如果真的有場值得進行的實質對話，那我們將對話，但我們可不會浪費時間」。

另一位美國官員則說，川普政府同意舉行會談，是旨在對美國的中東盟友表達尊重，並為了持續推動外交途徑解決爭端。

伊朗盟友俄羅斯外長拉夫羅夫五日則表示，當前美伊關係惡化對中東具潛在「爆炸性影響」。俄方關切情勢發展，準備好為情勢的解決與遵守可能達成的協議做出貢獻。