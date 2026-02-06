聽新聞
日眾院8日大選強碰嚴寒

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
根據日本氣象預報，本周末受強冷空氣影響，以東京為例，周日均溫僅攝氏六度。圖／美聯社
根據日本氣象預報，本周末受強冷空氣影響，以東京為例，周日均溫僅攝氏六度。圖／美聯社

日本八日舉行眾議員大選，兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗五日赴東京都千代田區公所提前投票。根據氣象預報，本周末日本受強冷空氣影響，以東京為例，周日均溫僅攝氏六度，選民將在極寒天氣下投票，可能影響投票率。

日本氣象廳五日預測，北海道與日本東北地區的風雪將逐漸增強，以日本海沿岸為主的地區七、八日兩天恐降大雪，尤其北海道居民必須注意暴風雪對交通造成的影響；甚至通常不太下雪的九州都可能下，從西日本至東日本的太平洋沿岸也可能下雪；八日日本關東地區的天氣預報雖是陰天，很下雪的可能性非常高。

根據氣象廳預測，八日的選情之夜不巧是大雪高峰，呼籲打算外出投票的選民注意，當天恐有「警報級大雪」。日本政府總務省消防廳表示，截至五日上午，全日本和雪有關的死亡人數增至卅八人和四一三人受傷。

另，根據日本每日新聞自三至五日所做民調，自民黨可望在眾議院單獨過半，席次甚至大幅超過過半所需的二三三席，若加上共組執政聯盟的日本維新會，自、維執政聯盟將挑戰達三分之二席次的三一○席。至於由最大在野黨立憲民主黨和公明黨在選前組成的中道改革聯合，新席次恐低於立、公兩黨選前合計的一六七席。

