快訊

美股早盤／雙利空拖累大盤再跌！高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%

馬查多受訪聲稱 委內瑞拉可在2026年舉辦選舉

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國政治新聞網POLITICO今天刊出委內瑞拉反對派領袖馬查多的訪問內容，她相信委國今年稍晚可以舉行選舉，但自己尚未跟美國總統川普談過啟動選舉程序的相關事宜。

馬查多（Maria Corina Machado）受訪表示，「我們認為，透過人工投票實現真正的政權轉移過程…能在9個月至10個月內完成」，而這取決於何時展開。

馬查多所屬的政黨聯盟當年宣稱，他們推出的總統候選人於委內瑞拉2024年大選贏得將近70%選票。

美國軍隊今年1月3日發起突襲行動，逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），之後馬查多會晤川普（Donald Trump），並和美國外交高層官員及國會議員進行會談。

馬查多向POLITICO指出：「我們擁有一個合法的領導階層，具有廣大民意擁護，我們的武裝部隊同樣支持過渡至民主。」

川普上個月曾說過，考慮讓馬查多「以某種方式參與進來」，儘管他也支持著委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。

但馬查多告訴POLITICO，她尚未跟川普談過啟動選舉程序的相關事宜。

馬查多 美國 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普挺喬州保守派檢察官傅勒參選 填補葛林席位

多明尼加也組經典賽夢幻隊 期待打進冠軍戰並非空談

收和平獎章卻不支持馬查多領導委內瑞拉 川普曝原因

馬查多轉送和平獎章給川普 學者嘆非常悲哀：不尊重諾貝爾獎

相關新聞

展延條約？美俄核武最後約束到期 美媒：雙方接近達成協議

美國新聞網站Axios引述3位知情人士報導，美國與俄羅斯接近達成協議，以在「新戰略武器裁減條約」今天到期失效後繼續遵守該...

泰國大選2月8日登場 學界分析指阿努廷有望續任總理

泰國8日將舉行國會大選，學界分析，無一政黨能單獨取得過半席次，在必須組成聯合政府的情況下，泰自豪黨有很大機會，能與其他小...

川習熱線兩小時！專家分析習近平對台表態「對川普4月來訪做鋪墊」

川普在他的社交平台Truth Social上稱這通電話「非常棒」，「時間很長、很充分」。《紐約時報》援引知情人士稱，這次通話持續了近兩個小時…

前英駐美大使捲入醜聞 施凱爾嘆「不知情」向艾普斯坦案受害者致歉

英國首相施凱爾今天向已故性犯罪富豪艾普斯坦案受害者致歉，就任命與艾普斯坦關係密切的曼德森出任美國大使一事說「對不起」

兩大核武庫不受限制…美、俄核武最後約束失效 引新軍備競賽疑慮

俄羅斯與美國間僅存的最後一個關於限制核武器的條約今天到期失效，這是半個多世紀以來首次出現兩大核武庫不受限制的局面

去年2度爆武裝衝突…柬埔寨請求法提供歷史文件 協助解決與泰國邊界爭議

柬埔寨外交部今天表示，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）已致函法國，請求提供歷史文件，以協助解決與泰國之間長期存在的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。